Андрей Мостовой: «У нас появился менталитет победителей»

Полузащитник «Сочи» прокомментировал успехи команды в РПЛ после зимней паузы.

Я бы сказал, помогли новые требования. Мы стали играть более сплоченно и лучше понимать друг друга. Плюс, мне кажется, появился менталитет победителей: на заключительном третьем сборе в Турции мы стали побеждать, что, повторюсь, перенесли на чемпионат. Поражение от «Арсенала»? Я сразу понял, что это недоразумение.

Федотов сразу сказал нам, что такие поражения случаются, их необходимо просто пережить, а в целом этот матч нас еще больше сплотит. Мы были сильнее «Арсенала», а матчи с «Уралом», «Оренбургом» и «Краснодаром» доказали, что мы вышли на качественно иной уровень.