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Андрей Мостовой: «У нас появился менталитет победителей»

вчера, 22:07

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой прокомментировал успехи команды в РПЛ после зимней паузы.

Я бы сказал, помогли новые требования. Мы стали играть более сплоченно и лучше понимать друг друга. Плюс, мне кажется, появился менталитет победителей: на заключительном третьем сборе в Турции мы стали побеждать, что, повторюсь, перенесли на чемпионат. Поражение от «Арсенала»? Я сразу понял, что это недоразумение.

Федотов сразу сказал нам, что такие поражения случаются, их необходимо просто пережить, а в целом этот матч нас еще больше сплотит. Мы были сильнее «Арсенала», а матчи с «Уралом», «Оренбургом» и «Краснодаром» доказали, что мы вышли на качественно иной уровень.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:09
Пара побед и уже менталитет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:03
С пряниками подкачал кипер, должна была быть ничья...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:48
С таким составом надо за чемпионство бороться... 😁.
berda2003
berda2003
сегодня в 10:24
Менталитет "позорно проигравших" перерос в менталитет "победителей" - круто!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 10:24
Рано заговорил о менталитете победителей, можно подумать уже в зону ЛЧ попали:))
shlomo
shlomo
сегодня в 10:03
Не говори ГОП.....сезон еще не окончился
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:42
Только, только из зоны вылета выползли, так что рано делать далеко идущие выводы.
max74
max74
сегодня в 08:21
Шутка ?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:19
Этот менталитет придал вам дюков.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:20
Про недоразумение правильно сказал.
112910415
112910415
сегодня в 05:19
и мечты сбываться начали
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:34
Хороший отрезок провели...
Молодцы...
valt134
valt134
сегодня в 00:42
Ну всё... Понесло...
drug01
drug01
сегодня в 00:34
Рано об этом судить!!!!Надо результатом доказывать.....
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:15
И ему не стыдно?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:27
Не знаю как там коронавирус ,но вирус КОРОНЫ уже на некоторых подействовал !
ошалевший
ошалевший
вчера в 22:58
смотри андрюша как бы газпром без зарплаты не оставил,а то вид делает что о команде думает
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:54
время покажет, но надо работать над собой...
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:36
Как...???? Ужеее?
MSN-thebest
MSN-thebest
вчера в 22:26
Лучше бы иммунитет появился, а не менталитет
параZит
параZит
вчера в 22:24
А Х А Х А Х А
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:20
так вот как бабки газпрома называются)))))))))))))))))))
beefs
beefs
вчера в 22:17
посмотрим что будет дальше...
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