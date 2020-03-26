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Газизов — о коронавирусе: «Раньше больше обнимался, сейчас держу дистанцию»

сегодня, 08:29

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, как изменилась его повседневная жизнь в связи с коронавирусом.

У меня маршрут: дом — офис — дом. Я ни с кем особо не контактирую. В контакте только с тремя людьми.

Что касается гигиены, то я в принципе всегда мыл руки. Когда живешь в таком ритме, постоянно встречаешься с большим количеством людей, ты и так соблюдаешь нормы гигиены. Если со всеми поздоровался, обязательно должен помыть руки. Это те нормы, которые каждый должен соблюдать не только в период эпидемий.

Сейчас, конечно, больше держу дистанцию. Да, раньше больше обнимался, а сейчас просто при встрече бьемся руками или плечами. Но вообще я особо никого и не вижу.

Недавно Газизов поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на российский футбол.

Коронавирус и футбол

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:48
Раньше кто чихал все желали здоровья а сейчас матюкают.
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