Сычёв: «В „Локомотиве“ постоянно ходили в грузинский ресторан»

Экс-форвард «Локомотива» вспомнил походы «железнодорожников» в грузинский ресторан:

Мы постоянно ходили в один и тот же ресторан — в грузинский. На «Юго-Западной» был ресторан «Сам пришёл». И всегда был такой конфликт: Малхаз Асатиани никому не разрешал платить. До скандалов доходило. Были же все игроки и жены, и действительно было больно. Он говорил: «Если вы заплатите, то обижусь — и все!». То есть было лучше принять это».

Как Джанашия боролся с весом? У них был отдельный стол. В шутку называли «стол для тех, кому за сто». У нас был длинный стол, и нам приносили мясо. А им — только зелень. Мы резали стейки, аппетитно чавкали, а они смотрели на нас и думали: «Вот козлы».