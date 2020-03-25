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Сычёв: «В „Локомотиве“ постоянно ходили в грузинский ресторан»

вчера, 22:39

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв вспомнил походы «железнодорожников» в грузинский ресторан:

Мы постоянно ходили в один и тот же ресторан — в грузинский. На «Юго-Западной» был ресторан «Сам пришёл». И всегда был такой конфликт: Малхаз Асатиани никому не разрешал платить. До скандалов доходило. Были же все игроки и жены, и действительно было больно. Он говорил: «Если вы заплатите, то обижусь — и все!». То есть было лучше принять это». 

Как Джанашия боролся с весом? У них был отдельный стол. В шутку называли «стол для тех, кому за сто». У нас был длинный стол, и нам приносили мясо. А им — только зелень. Мы резали стейки, аппетитно чавкали, а они смотрели на нас и думали: «Вот козлы».

Напомним, что Сычёв завершил карьеру в декабре прошлого года.

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ДСА
ДСА
сегодня в 06:49
Козлы только зелень жуют, а мясо - хищники.
Pivria
Pivria
сегодня в 03:34
Че он несёт? Когда он при джанашие там был
valt134
valt134
сегодня в 01:56
Вот и загубил талант ресторанами да гулянками.
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 01:08
Сыч теперь там может подрабатывать.
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