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Селюк: «Некоторые не представляют, как можно закрыть Москву на карантин»

вчера, 22:58

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о жизни в Барселоне во время карантина из-за коронавируса.

Барселона закрыта давно, примерно 10 дней, никаких туристов нет. Мы все сидим по домам. В России удивляются, как это возможно. Выглядываешь в окно, а вокруг пусто, ни одного человека на улице, вообще ничего нет. Я сам живу на высоком этаже, вся Барселона на ладони, и улицы реально пустынны. Максимум с собачкой выбегают на пару минут. Есть штрафы за выход на улицу, причем они растут чуть ли не с каждым днем, постоянно ужесточают. Ситуация непростая, но все прекрасно понимают, что без таких мер никак не обойтись. Все нормальные люди сидят по домам и надеются, что как можно быстрее пройдет эпидемия.

Некоторые не представляют, как можно закрыть Москву. Многие города в Европе уже ввели комендантский час, сейчас не до шуток. С каждым днем в столице будет увеличиваться количество тестируемых, а вместе с ним и заболевших. И вводить только полумеры как минимум странно. Футбол отменили, но при этом метро и все остальное работает. Либо ты ничего не делаешь, либо закрываешь все, как в Европе. Москва — огромный город. Приехала какая-нибудь проститутка из Италии, побежала ко всем подругам в поселке хвастаться, что купила в Милане. Потом — в спортивный зал, в салон красоты, перецеловала десять человек. И вот уже 500 зараженных от одной девочки. А сколько таких прилетело за последнее время? Вот эти женщины, любительницы увеселения, самые опасные.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 11:06
Откуда такие подробности про проституток,Селюк знает?Хотя чем он занимается,близко к проституткам
mortid
mortid
сегодня в 10:41
Этот хохол про своих что ли проституток, украинских? их в ЕС видимо-невидимо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:00
Теперь простигосподи будут брать с торговца чОрной древесины тройной тариф...
Ravshan878
Ravshan878 ответил Filosofo
сегодня в 09:55
Прикольно.КВН.За этот монолога 10 баллов.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 09:40
Правду говорить агент. Эпидемия не до шутки.
Костя Ивлев
Костя Ивлев
сегодня в 09:38
заводы работают футболеры не играют? ответ ктото не прав
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:51
Селюку бы подумать, как негров своих протащить в Россию...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:49
всё делается во благо жителей города и конечно болельщиков...
Морро
Морро
сегодня в 08:39
Те, кто "не представляют", не жили в СССР.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:29
Блокада
морозз
морозз
сегодня в 06:58
Проститутки начнут с Кремля, там их любят!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:50
Может селюка место путина ставить
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 05:42
Считаю что профсоюз проституток должен подать жалобу на Селюка
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:37
Селюк знает, дело говорит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 05:25
что москва? ))) вот закрыть рот селюку зафевраленому на всю голову !вот это было бы здорово!!!!!))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:22
Сидя дома на высоком этаже селюк совсем опухнет.
112910415
112910415
сегодня в 05:22
закрыть вполне можно
Karkaz
Karkaz
сегодня в 05:03
Из последних 5 предложений можно было заголовок по веселей придумать)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:57
Самые опасные не проститутки, а спортсмены.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:31
Жадность....
Filosofo
Filosofo
сегодня в 02:06
Теперь ,и проститутки ненавидят Селюка)))
Беспределов
Беспределов
сегодня в 00:48
Будет вообще беспредел
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:38
Селюк знает)))
311
311
сегодня в 00:30
Селюковских негров тоже надо проверить!)
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:30
Бврселону они закрыли...молодцы...только поздновато...сидели на расслабоне до 13 марта...
beefs
beefs
вчера в 23:17
вот оказывается кто разносчик заразы...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:12
Беларусь прошол с третей попытки. Команды из второго дивизиона не знал.
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