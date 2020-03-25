Селюк: «Некоторые не представляют, как можно закрыть Москву на карантин»

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о жизни в Барселоне во время карантина из-за коронавируса.

Барселона закрыта давно, примерно 10 дней, никаких туристов нет. Мы все сидим по домам. В России удивляются, как это возможно. Выглядываешь в окно, а вокруг пусто, ни одного человека на улице, вообще ничего нет. Я сам живу на высоком этаже, вся Барселона на ладони, и улицы реально пустынны. Максимум с собачкой выбегают на пару минут. Есть штрафы за выход на улицу, причем они растут чуть ли не с каждым днем, постоянно ужесточают. Ситуация непростая, но все прекрасно понимают, что без таких мер никак не обойтись. Все нормальные люди сидят по домам и надеются, что как можно быстрее пройдет эпидемия.

Некоторые не представляют, как можно закрыть Москву. Многие города в Европе уже ввели комендантский час, сейчас не до шуток. С каждым днем в столице будет увеличиваться количество тестируемых, а вместе с ним и заболевших. И вводить только полумеры как минимум странно. Футбол отменили, но при этом метро и все остальное работает. Либо ты ничего не делаешь, либо закрываешь все, как в Европе. Москва — огромный город. Приехала какая-нибудь проститутка из Италии, побежала ко всем подругам в поселке хвастаться, что купила в Милане. Потом — в спортивный зал, в салон красоты, перецеловала десять человек. И вот уже 500 зараженных от одной девочки. А сколько таких прилетело за последнее время? Вот эти женщины, любительницы увеселения, самые опасные.