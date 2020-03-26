Альбиоль: «Мы оплакиваем погибших»

Защитник «Вильярреала» поделился мнением об эпидемии коронавируса.

То, что происходит, невероятно, что-то новое для всех. Это очень тяжелый удар: вы живете с огромной грустью вдали от своих членов семьи и близких. И ты считаешь мертвых, борешься со страхом. Мы оплакиваем погибших.

Мы закрыты дома, но мы надеемся на безопасность, в отличие от врачей, медсестер и медицинского персонала, которые работают не покладая рук и борются каждый день, чтобы помочь нам всем. Мы должны помогать и поддерживать их всеми возможными способами.