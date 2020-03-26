ГлавнаяНовости

Альбиоль: «Мы оплакиваем погибших»

вчера, 12:46

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль поделился мнением об эпидемии коронавируса

То, что происходит, невероятно, что-то новое для всех. Это очень тяжелый удар: вы живете с огромной грустью вдали от своих членов семьи и близких. И ты считаешь мертвых, борешься со страхом. Мы оплакиваем погибших. 

Мы закрыты дома, но мы надеемся на безопасность, в отличие от врачей, медсестер и медицинского персонала, которые работают не покладая рук и борются каждый день, чтобы помочь нам всем. Мы должны помогать и поддерживать их всеми возможными способами.

Все новости
Другие материалы по теме
Доннарумма: «Я всегда был болельщиком „Милана“»
Сегодня, 00:59 Комментарии0
Фонсека: «В Риме я чувствую себя в безопасности»
Вчера, 21:58 Комментарии0
Щесны: «Тренируюсь каждый день, чтобы подготовиться к возобновлению сезона»
Вчера, 21:42 Комментарии0
Хески: «Санчо будет сложно выиграть конкуренцию у Салаха или Мане»
Вчера, 21:03 Комментарии0
Агент Аллегри — об МЮ: «Сейчас не время говорить об этом»
Вчера, 19:55 Комментарии0
Ривалдо: «Тер Штеген не должен зарабатывать на уровне Месси и Суареса»
Вчера, 19:10 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 13:15
Всем Здоровья!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:02
Апокалипсис сегодня. Во всей «красе»!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:55
Поддержим Рауля.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100