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Экс-президент «Локо» Наумов: «Покупка „Зенитом“ Малкома — серьёзная ошибка»

вчера, 15:51

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о трансфере полузащитника Малкома в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года.

Малком креатура главного тренера «Зенита»? Вряд ли. Судя по трансферной цене, предложение исходило от спортивной дирекции или руководства клуба, которое решают вопросы по таким суммам. Семак бы постеснялся потребовать футболиста за 40-45 миллионов. Однако не сомневаюсь, что кандидатуру Малкома согласовали с Сергеем Богдановичем. Но этот трансфер не просто ошибочный, а катастрофически ошибочный. Деньги были потрачены огромные! За футболиста, который оказался травмированным.

Я не представляю такой ситуации в «Локомотиве», поскольку очень ответственно относился к деньгам корпорации РЖД. Это же были не мои частные деньги, а в конечном итоге – налогоплательщиков.

В «Зените» плохо сработали. Если бы они обнаружили хронические проблемы Малкома, то задумались: а нужно ли платить такие деньги? Я не обсуждаю его качества, как футболиста. Здесь была допущена серьезная ошибка спортивной дирекции.

Недавно Малком признался, что первые месяцы в России были худшими в его жизни.

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Все комментарии
Кошк 47
Кошк 47
вчера в 19:35
Это точно!
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 17:52
Наумов прав!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 17:47
рано еще такие выводы делать, тем более уж не экс-президенту локо
Миша Вилков
Миша Вилков
вчера в 16:35
Бомжи - расхитители государственной собственности.
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