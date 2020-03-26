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Зотов: «Решение о нерабочей неделе не коснется российских клубов»

вчера, 13:17

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов считает, что решение о проведении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля сильно не заденет российские футбольные клубы.

Это сильно не затронет клубы. Надеюсь, что такое решение повлияет на те клубы, которые с упорством, достойным лучшего применения, продолжают заставлять футболистов тренироваться. Приходят разные сообщения от клубов о том, что у них продолжается тренировочный процесс. Может быть, это их как-то остановит, потому что сейчас не очень понятен смысл тренировок.

Зачем подвергать риску работников, медицинский персонал, футболистов и тренеров? Это совершенно непонятно. А так большинство футболистов у нас уже находится на каникулах.

Ранее Зотов заявил, что законопроекты, направленные на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов, вряд ли будут актуальны в футболе.

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Все комментарии
max74
max74
вчера в 14:17
Так оно за исключением учебных заведений и так никого не коснётся
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:09
Как-будто российские клубы работают.
beefs
beefs
вчера в 13:22
Интересное мнение
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