Зотов: «Решение о нерабочей неделе не коснется российских клубов»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов ( ОПСФ ) Александр Зотов считает, что решение о проведении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля сильно не заденет российские футбольные клубы.

Это сильно не затронет клубы. Надеюсь, что такое решение повлияет на те клубы, которые с упорством, достойным лучшего применения, продолжают заставлять футболистов тренироваться. Приходят разные сообщения от клубов о том, что у них продолжается тренировочный процесс. Может быть, это их как-то остановит, потому что сейчас не очень понятен смысл тренировок.

Зачем подвергать риску работников, медицинский персонал, футболистов и тренеров? Это совершенно непонятно. А так большинство футболистов у нас уже находится на каникулах.