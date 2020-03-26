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Тихонов: «„Зенит“ — команда номер один в РПЛ»

вчера, 13:52

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мыслями о возможном возобновлении чемпионата России в ближайшее время.

Если ситуация стабилизируется плюс-минус через полтора месяца, то чемпионат нужно доиграть, пускай даже без зрителей. В наше время мы всегда заезжали на сборы заранее, сидели на базе безвылазно. Заберите футболистов на 1,5 месяца на базу, пускай они будут на карантине, но играйте, потому что чемпионат нужно доиграть. 

Убедил ли «Зенит», что должен стать чемпионом? Конечно, не обязательно побеждать во всех матчах. У «Зенита» были неудачные игры, когда отсутствовали Дзюба и Азмун, но потом они вернулись и разнесли «Урал». Поэтому, думаю, «Зенит» — это команда номер один, и они к чемпионству готовы. 

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Все комментарии
alex spartakovih
alex spartakovih ответил nikot
вчера в 21:24
В этой команде нет ничего своего,деньги и те народные!Полная пустышка!!!Сборище гастрабайтеров!
    oFANATo
    oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:48
    Карманные судьи

    Дюков в РФС

    Фарм клубы Сочи и Оренбург

    зенит номер один по кабинетам.
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 20:37
    Очень странно слышать такое от хрюши!!!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:32
    У нас Первый, очевидно, будет вечно. Вот и Зенит того же хочет. Надо внести в конституцию.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 20:21
    Кто-то там с десятого места...ой простите, с восьмого, продолжает утверждать, что Зенит не первый. ахаха, учите цифры
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 20:16
    Да, Зенит команда №1 в РПЛ по вливанию народных денег в карманы начальства, тренеров, футболистов ...
    nikot
    nikot
    вчера в 19:50
      Ravshan878
      Ravshan878
      вчера в 19:30
      Ну да. Нужно признаться. Так и есть. Покупали самых лучших игроков Russia и заруб
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 18:57
      Зенит-фотоаппарат знал, когда-то.
      Зенит-команда номер 1 в РПЛ?
      Нее, не знаю. Пусть докажут).
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      вчера в 18:37
      Сосать Газпром готовы далее.
      Зеньит шампиньон.
      Лучший клуб страны
      Лучший клуб страны
      вчера в 18:17
      Это троллинг со стороны Тихонова
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 18:13, ред.
      Начальник обнулился , надо обнулить все титулы Зенита !
      Против_всех
      Против_всех ответил Владимир_Спартак
      вчера в 18:06
      И Кубок, и полуфинал ЛЧ ещё - по традиции...
      kts
      kts
      вчера в 18:01
      Стыдно за Зенит
      Colchoneros
      Colchoneros
      вчера в 18:01
      С такими то ресурсами!
      ошалевший
      ошалевший ответил LOpp
      вчера в 17:34
      Тихонов работает на канале, который принадлежит газпром-медиа, на этом канале про Зенит говорят как о мертвых, или хорошо или ничего.
      федотова участь не сладка,деньги всем нужны
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 17:26
      Да заранее отдать этот чемп зениту не доиграв его. И следующий тоже.... 😁. 😁.
      cska minus
      cska minus ответил nikoladolgov
      вчера в 17:24
      Знаешь что такое адекватное мнение и неадекватное?
      Вот у Тихонова мнение адекватное.
      abramjan
      abramjan
      вчера в 17:24, ред.
      это по каким критериям Ондрюша определил первенство зенита?...не...говорить можно конечно что хочешь но сколько не говори "халва" во рту сладко не станет...
      Против_всех
      Против_всех ответил sten312
      вчера в 17:24
      Да я не про это, меня прикололо как он над зенитом издеваться)
      sten312
      sten312 ответил Против_всех
      вчера в 17:21
      Молодец Тихон, главное не терять чувства юмора, в это не лёгкое для всех время)
      Андрюша типичный приспособленец и тренер-бездарь.
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      вчера в 17:19
      Тихонову - респект!
      Абсолютно справедливые слова...
      Против_всех
      Против_всех
      вчера в 17:00, ред.
      Молодец Тихон, главное не терять чувства юмора, в это не лёгкое для всех время)
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 16:57
      У спартачей наступает ремиссия, борщ по рецепту врача ЛЮ выводится из организма и они начинают воспринимать мир адекватно. Нет сомнений, что Зенит - клуб номер один в России.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил oFANATo
      вчера в 16:54
      Проанализируй так же подробно матч Локо -Зенит, особенно НЕ поставленный пенальти в ворота хозяев в начале матча..
      Саркастический "телевизор" в жестах Семина, вьюшка Смолова в перерыве.
      Это все так и задумано, не иначе.
      А 2 очка из 6 весной, когда быки набрали 6? Радовали тебя?
      И лишь когда быки оступились и разрыв стал почти как прежний, ты заныл про кабинеты и приказы...
      shlomo
      shlomo
      вчера в 16:53
      После перерыва, все может случиться....
      LOpp
      LOpp
      вчера в 16:41
      Тихонов работает на канале, который принадлежит газпром-медиа, на этом канале про Зенит говорят как о мертвых, или хорошо или ничего.
      Юрниекс
      Юрниекс
      вчера в 16:33
      ..а Вилков- судья номер 1 и самый богатый ..кстати...
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT
      вчера в 16:31
      Раньше у нас было время, теперь у нас есть дела Доказывать, что сильный жрет слабых,...
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 16:30
      Наверняка многим болельщикам неожиданно и, в то же время, приятно такое слышать от спартача! Впрочем, так оно и есть. Зениту помешать стать чемпионом в этом сезоне может только он сам!
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