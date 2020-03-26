Тихонов: «„Зенит“ — команда номер один в РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мыслями о возможном возобновлении чемпионата России в ближайшее время.
Если ситуация стабилизируется плюс-минус через полтора месяца, то чемпионат нужно доиграть, пускай даже без зрителей. В наше время мы всегда заезжали на сборы заранее, сидели на базе безвылазно. Заберите футболистов на 1,5 месяца на базу, пускай они будут на карантине, но играйте, потому что чемпионат нужно доиграть.
Убедил ли «Зенит», что должен стать чемпионом? Конечно, не обязательно побеждать во всех матчах. У «Зенита» были неудачные игры, когда отсутствовали Дзюба и Азмун, но потом они вернулись и разнесли «Урал». Поэтому, думаю, «Зенит» — это команда номер один, и они к чемпионству готовы.
Дюков в РФС
Фарм клубы Сочи и Оренбург
зенит номер один по кабинетам.
Дюков в РФС
Фарм клубы Сочи и Оренбург
зенит номер один по кабинетам.
Зенит-команда номер 1 в РПЛ?
Нее, не знаю. Пусть докажут).
Зенит-команда номер 1 в РПЛ?
Нее, не знаю. Пусть докажут).
Зеньит шампиньон.
Зеньит шампиньон.
Вот у Тихонова мнение адекватное.
Вот у Тихонова мнение адекватное.
Абсолютно справедливые слова...
Абсолютно справедливые слова...
Саркастический "телевизор" в жестах Семина, вьюшка Смолова в перерыве.
Это все так и задумано, не иначе.
А 2 очка из 6 весной, когда быки набрали 6? Радовали тебя?
И лишь когда быки оступились и разрыв стал почти как прежний, ты заныл про кабинеты и приказы...
Саркастический "телевизор" в жестах Семина, вьюшка Смолова в перерыве.
Это все так и задумано, не иначе.
А 2 очка из 6 весной, когда быки набрали 6? Радовали тебя?
И лишь когда быки оступились и разрыв стал почти как прежний, ты заныл про кабинеты и приказы...