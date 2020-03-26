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Экс-президент «Локо» Наумов: «Семаку мешает отсутствие опыта и жёсткости»

вчера, 15:32

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о тренерских качествах наставника «Зенита» Сергея Семака и прокомментировал обстоятельства перехода Александра Кокорина на правах аренды в «Сочи».

Единственный его минус, на мой взгляд, — отсутствие опыта и жесткости. Семак пока не сильный тренер, даже несмотря на то, что второй год подряд может выиграть чемпионат. Он хороший человек, я очень по-доброму к нему отношусь, но это к работе тренера отношения не имеет… Он допускает много тактических ошибок. Лигу чемпионов, домашнюю игру с «Лейпцигом» напомнить? Выставить семь оборонительных игроков, «Лейпциг» — это что, «Барселона»? «Зенит» мог завершить матч куда более успешно, если бы играл в свой футбол. И тренерский штаб у него слабый.

Кстати, Семак много бы набрал вистов, если бы отстоял Кокорина. Сашу нельзя было отдавать в «Сочи»! Говорите, его отправили получать игровую практику? Бросьте! И в «Зените» у него была бы прекрасная игровая практика. Кокорин ни в чем не уступает Дриусси или Ригони. В тройке с Азмуном и Дзюбой вполне бы достойно смотрелся. Он может проделывать сумасшедший объем работы, играть с краю от бровки до бровки и реально помогать «Зениту»! Семак это прекрасно понимал, но отстоять Кокорина не смог.

Сказали ему, видимо, помолчать, и на этом борьба закончилась. Вот если бы подобная ситуация произошла в «Локомотиве», Юрий Павлович Семин пошел бы до конца, скандал бы та-а-а-кой устроил и своего добился, никто бы даже и не пикнул! Это тренерская позиция. Нужно ее отстаивать, а не идти на поводу у начальников.

Ранее «Соккер.ру» посвятил статью нынешнему положению Семака в «Зените». 

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:17, ред.
К чему вспоминать и жалеть игрока, который долгие годы шел к этой ситуации? Видимо задолбал он верхушку Зенита своими историями. Пусть играет в клубе у кореша Главнокомандующего. Футболку отказался с его портретом одевать больше). "Редиской буду, если одену", типа. Ну-ну.
А Семак.. Он из этой же системы, стал им, запросив 3 лямов евро з/пл. И они дадут, верхушка, купив его за все, хотя для тренера уровня Семака, это много.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:56
Интеллигент несчастный.
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