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Эксперт: «В России нет суперзвезд, падение рубля не скажется на футболе»

вчера, 15:41

Директор Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ имени Плеханова Илья Солнцев рассказал о рисках, с которыми столкнутся российские клубы из-за падения курса рубля

Для нас в плане курса валют риск только один — доступ к иностранным игрокам. На мой взгляд, потеряв возможность приобретать легионеров, наш футбол сильно ничего не потеряет. Есть исследования, согласно которым люди с большей охотой приходят смотреть на своих родных домашних футболистов. Кроме случаев, когда есть суперзвезды. Но в России нет суперзвезд, поэтому, мне кажется, валютная проблема не сильно скажется. Плюс сейчас идет не какое-то гигантское проседание, не в два раза. Рубль упал — это скверно, но несмертельно.

Да, ситуация сложная. Зарплаты у большинства клубов в валюте, соревнования встали, с призовыми, со спонсорскими — непонятно, что будет, а от Match Day теперь никаких доходов. Но при этом не думаю, что у профессионального спорта будут потери, равносильные потерям в экономике. Ну, не станем покупать иностранных игроков, ну, окей. Что, мы не проживем без них? Проживем.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:29
Конечно не коснётся, у них то контракты в валюте
dimagas2
dimagas2
вчера в 15:48
Да и в мире их не так и много.
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