Гравина: «Серия А обязательно объявит чемпиона»

Президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что в любом случае в Серии А будет объявлен чемпион:

Есть план, по которому все лиги должны завершить свои чемпионаты. Хотелось бы уложиться до 30 июня. Однако ведем консультации с ФИФА , чтобы играть и после этой даты.

В худшем случае нам придется останавливать чемпионат. Но мы не станем аннулировать его результаты. В любом случае обязательно будет определен чемпион. Также будут определены команды, которые попадут в еврокубки или вылетят. По каким критериям это будет решаться? Пока рано еще об этом говорить.