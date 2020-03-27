Кафу: «Даже Месси не может сравниться с Неймаром»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высоко отозвался о форварде ПСЖ Неймаре:
По уровню мастерства ни один футболист в мире не может сравниться с Неймаром. Даже Месси, пусть я его очень и люблю. Неймар способен делать разницу на поле. Он должен брать на себя ответственность. Ему не хватает лидерских качеств. Неймар — надежда Бразилии.
С Неймаром на поле восемь соперников останутся за его спиной. Это дает дополнительное пространство. Это доказывает, что Неймар является игроком инопланетного уровня.
Ранее экс-защитник «Реала» Роберто Карлос также высоко оценил уровень Неймара.
Месси,как Неймар на публику не играет он просто без задних мыслей обводил всех а Неймар,чтобы один на один пройти одного,когда стоит столько лишних движений делает а Месси одним ложным движеним тело проходил любого.Внимательно изучи в ютубе егт легкость и лишние движения петушка,
Ты наверно это уже прочитал-слова Кержакова.
Я играл против него раза четыре. И не понимал вообще, зачем он отдает мяч. Ты просто его бери и заходи в ворота. Потому что у Месси невозможно отнять мяч.
А ведь тогда у «Барселоны» в нападении играли Это’О и Роналдиньо. Но даже на их фоне Месси выделялся.
На тот момент Роналдиньо считался главной звездой, а Месси только начинал. Перед отъездом из гостиницы на игру мы в «Севилье» провели теоретическое занятие. Смотрели, как соперник начинает атаки, как разыгрывает угловые и штрафные, как бросает ауты.
А перед этим «Барселона» играла дома с «Атлетиком» из Бильбао. Тот момент можно найти во многих роликах ютуба. Роналдиньо бросают аут, он принимает на грудь, подбрасывает через двух игроков, отыгрывает стенку, бежит, обводит защитника в штрафной на одном сантиметре, бьет с носка в перекладину.
На той теории у «Севильи» смеялись все. «Блин, зачем мы это смотрим? Как такого остановить?» Тренер такой: «Ладно, выключайте — поехали».
Месси,как Неймар на публику не играет он просто без задних мыслей обводил всех а Неймар,чтобы один на один пройти одного,когда стоит столько лишних движений делает а Месси одним ложным движеним тело проходил любого.Внимательно изучи в ютубе егт легкость и лишние движения петушка,
Ты наверно это уже прочитал-слова Кержакова.
Я играл против него раза четыре. И не понимал вообще, зачем он отдает мяч. Ты просто его бери и заходи в ворота. Потому что у Месси невозможно отнять мяч.
А ведь тогда у «Барселоны» в нападении играли Это’О и Роналдиньо. Но даже на их фоне Месси выделялся.
На тот момент Роналдиньо считался главной звездой, а Месси только начинал. Перед отъездом из гостиницы на игру мы в «Севилье» провели теоретическое занятие. Смотрели, как соперник начинает атаки, как разыгрывает угловые и штрафные, как бросает ауты.
А перед этим «Барселона» играла дома с «Атлетиком» из Бильбао. Тот момент можно найти во многих роликах ютуба. Роналдиньо бросают аут, он принимает на грудь, подбрасывает через двух игроков, отыгрывает стенку, бежит, обводит защитника в штрафной на одном сантиметре, бьет с носка в перекладину.
На той теории у «Севильи» смеялись все. «Блин, зачем мы это смотрим? Как такого остановить?» Тренер такой: «Ладно, выключайте — поехали».
Что получается каша без закуски.
Уровень Люлишко ПСЖ.
Что получается каша без закуски.
Уровень Люлишко ПСЖ.
Вот и пытаются распиарить своего, дабы за отечество не было стыдно. У них же вечная конкуренция.
Вот и пытаются распиарить своего, дабы за отечество не было стыдно. У них же вечная конкуренция.
понятно что кафу будет хвалить своих )))
понятно что кафу будет хвалить своих )))
звезда планеты.Кафу провоцирует на сто пудов.
звезда планеты.Кафу провоцирует на сто пудов.