Кафу: «Даже Месси не может сравниться с Неймаром»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высоко отозвался о форварде ПСЖ Неймаре:

По уровню мастерства ни один футболист в мире не может сравниться с Неймаром. Даже Месси, пусть я его очень и люблю. Неймар способен делать разницу на поле. Он должен брать на себя ответственность. Ему не хватает лидерских качеств. Неймар — надежда Бразилии.

С Неймаром на поле восемь соперников останутся за его спиной. Это дает дополнительное пространство. Это доказывает, что Неймар является игроком инопланетного уровня.