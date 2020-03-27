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Кафу: «Даже Месси не может сравниться с Неймаром»

сегодня, 11:31

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высоко отозвался о форварде ПСЖ Неймаре:

По уровню мастерства ни один футболист в мире не может сравниться с Неймаром. Даже Месси, пусть я его очень и люблю. Неймар способен делать разницу на поле. Он должен брать на себя ответственность. Ему не хватает лидерских качеств. Неймар — надежда Бразилии.

С Неймаром на поле восемь соперников останутся за его спиной. Это дает дополнительное пространство. Это доказывает, что Неймар является игроком инопланетного уровня.

Ранее экс-защитник «Реала» Роберто Карлос также высоко оценил уровень Неймара.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 17:25
Неймар до сих пор подающий надежды.Он играет в ПСЖ,а это не топ-клуб.Еще два-три года и все.
Agamaga
Agamaga ответил Абдурахман Джантемиров
сегодня в 17:16
Месси всю свою карьеру забивает зрелищные голы, сравнивай сколько у Рони и сколько у Месси. Роналдинью только пару сезонов сыграл ярко и после потух.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 17:14
Интересно он после чего так заговорил? Неймар в какой команде делает инопланетную игру? Ему под 30 уже, даже золотая бутса остаётся для него мечтой.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Абдурахман Джантемиров
сегодня в 17:13
Вот только ненадо Месси с Роналдиньо сравнивать)) он создавал зрелище для всего мира и его восхваляли все, в Месси этого нет и никогда небыло. Людям как раз и нужно чтобы кто-нибудь играл на публику, это придает зрелищности. Мнение Коржика никому не интересно, он как игрок был 73о для средних команд на замену))
Ты не понимаешь,поэтому молчу.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:04
Вот только ненадо Месси с Роналдиньо сравнивать)) он создавал зрелище для всего мира и его восхваляли все, в Месси этого нет и никогда небыло. Людям как раз и нужно чтобы кто-нибудь играл на публику, это придает зрелищности. Мнение Коржика никому не интересно, он как игрок был 73о для средних команд на замену))
ЧиП
ЧиП
сегодня в 16:46
А вообще складывается впечатление, что Кафу накатил😁
ЧиП
ЧиП
сегодня в 16:44
Ну если поваляться по газону, то Неймар инопланетного уровня.
Шатаут
Шатаут
сегодня в 16:35
Красиво говорить можно и бред..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Абдурахман Джантемиров
сегодня в 16:02
Ты говоришь мне про колличество, но не про качество, на дриблинг Неймара даже смотреть приятней он и финтами может удивить, у Месси этого нет! Я не фанат ни Месси, ни Неймара, но именно в дриблинге Неймар лучше, а вы как фанаты Месси можете и дальше его восхвалять. И к тому же я уже как минимум лет пять не видел чтобы Месси пол команды обводил, так что не преувеличивай
Месси и в старости не должен обводить всю команду,Пеле тоже не забивает уже и Марадона.
Месси,как Неймар на публику не играет он просто без задних мыслей обводил всех а Неймар,чтобы один на один пройти одного,когда стоит столько лишних движений делает а Месси одним ложным движеним тело проходил любого.Внимательно изучи в ютубе егт легкость и лишние движения петушка,

Ты наверно это уже прочитал-слова Кержакова.
Я играл против него раза четыре. И не понимал вообще, зачем он отдает мяч. Ты просто его бери и заходи в ворота. Потому что у Месси невозможно отнять мяч.

А ведь тогда у «Барселоны» в нападении играли Это’О и Роналдиньо. Но даже на их фоне Месси выделялся.

На тот момент Роналдиньо считался главной звездой, а Месси только начинал. Перед отъездом из гостиницы на игру мы в «Севилье» провели теоретическое занятие. Смотрели, как соперник начинает атаки, как разыгрывает угловые и штрафные, как бросает ауты.

А перед этим «Барселона» играла дома с «Атлетиком» из Бильбао. Тот момент можно найти во многих роликах ютуба. Роналдиньо бросают аут, он принимает на грудь, подбрасывает через двух игроков, отыгрывает стенку, бежит, обводит защитника в штрафной на одном сантиметре, бьет с носка в перекладину.

На той теории у «Севильи» смеялись все. «Блин, зачем мы это смотрим? Как такого остановить?» Тренер такой: «Ладно, выключайте — поехали».
Илья85
Илья85 ответил Абдурахман Джантемиров
сегодня в 16:02, ред.
С этим твоим высказыванием от части согласен. Не хочу вдоваться в детали.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответил Rattlehead
сегодня в 15:56
Ну во всяком случае у него их побольше чем у Неймара
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответил Илья85
сегодня в 15:50
Так я говорю не про цифры, я знаю что у Месси больше обводок, я говорю про зрелищность и эффективность, у Неймара это лучше получается. Вот как раз таки этого показушничества и не хватает в современном футболе, в наше время у людей начал пропадать интерес к футболу потому на поле выходить вратарь и десять бегунков и редко у кого встречаются дриблеры
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:42
Ты говоришь мне про колличество, но не про качество, на дриблинг Неймара даже смотреть приятней он и финтами может удивить, у Месси этого нет! Я не фанат ни Месси, ни Неймара, но именно в дриблинге Неймар лучше, а вы как фанаты Месси можете и дальше его восхвалять. И к тому же я уже как минимум лет пять не видел чтобы Месси пол команды обводил, так что не преувеличивай
Илья85
Илья85 ответил Абдурахман Джантемиров
сегодня в 15:39, ред.
Спасибо, что просвятил)) вот именно ,что входит ,а не есть тоже самое . Тоесть ,это елемент в дриблинге. Месси не использует финты ,но обводит больше чем Неймар,который включает в свой дриблинг финт, за которые он очень часто получает по ногам от соперника ,так как эти финты(жанглерство ) больше показушничество,нежели просто дриблинг
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответил Илья85
сегодня в 15:30
Финты как бы тоже в дриблинг входят если ты не знал
shlomo
shlomo
сегодня в 15:29
Это чё.....реклама на Неймаренка...?
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 15:09
маминый щенок
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 14:39
Один Люлишко (цыган. ) Поддерживает второго Люлишко.
Что получается каша без закуски.
Уровень Люлишко ПСЖ.
cska vperiod
cska vperiod ответил карим бензинедин бензиндан
сегодня в 14:30
посмотреть на аватарку у меня и увидеть плаксу
Пересмотри пару матчей со слёзами этих двоих особенно нумара.
BagioR
BagioR
сегодня в 14:24
Месси совсем не артистичен. Согласен
Ozabot
Ozabot
сегодня в 13:52
Бразильцы начали за Неймара заступаться. Чувствуют, что главенство в Европе, особенно в титулованных командах, в атаке ушел в сторону аргентинцев? Сейчас реально в топ-чемпионатах из легионеров только аргентинские имена на первых местах: молодой Лаутаро, Дибала, старики Агуэро и Месси, даже Игуаин нет-нет, да выстрелит. Корреа хорош. Ветеран Ди Мариа, хоть и не в топ-чемпе, но тоже погоду может сделать. Еще есть ребята совсем молодые в клубах попроще, но заявляющие о себе уже сейчас. А из бразильцев крут только Фирмино. Винисиус болтается ни туда, ни сюда. Пакета ни одного матча нормально не провел. Есть Каземиро, но он больше оборонного типа хав. Неймар? Ублажает шейхов и плачет. Коутиньо? Сами знаете.
Вот и пытаются распиарить своего, дабы за отечество не было стыдно. У них же вечная конкуренция.
Rattlehead
Rattlehead ответил Абдурахман Джантемиров
сегодня в 13:48
В дриблинге и технике Неймар конечно лучше Месси, но у него нет такого видения поля и лидерских качеств
Лидерские качества у Месси? Если только в плане высасывания денег у клуба, за который, по его же словам, он готов играть бесплатно.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан ответил cska vperiod
сегодня в 13:34
Что гном, что плакса два сапога пара.
посмотреть на аватарку у меня и увидеть плаксу
alexando1974
alexando1974
сегодня в 13:29
что за бред! этому петуху до месси и рона как до луны!!!
понятно что кафу будет хвалить своих )))
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 13:20
У Неймара дриблинг на высшем уровне. Но у Месси талант без границ.Мессильяно очень скромный и дисципленированный
звезда планеты.Кафу провоцирует на сто пудов.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 13:08
Это разные по амплуа игоки. И Лионель конечно выше (не ростом). Мастерством. У него есть только один давний конкурент - Роналдо. И пока к этой паре никто всерьез не подкатывает.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Абдурахман Джантемиров
сегодня в 12:30
В дриблинге и технике Неймар конечно лучше Месси, но у него нет такого видения поля и лидерских качеств
Ты не прав.Дриблинг Месси никто не может повторять часто,так как,Месси без единого лишнего движения обводит временами пол команды,поэтому Месси и по дриблингу бвл на первом месте,недавно писали тут.
particular
particular
сегодня в 12:26
Неоднозначный подхалимский пассаж Кафу для земляка...
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:19
Что сравнивать? Один спортсмен , другой гормональный модификант.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:13
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