Агент Исаев: «Больше доверяю белорусской медицине, чем российской»

Белорусский футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси:
Я доверяю нашей системе здравоохранения. Доверяю гораздо больше, чем российской, украинской или других соседних стран.
Конечно, я волнуюсь за свою семью, за своих клиентов и их семьи. Доверяю информации, что в Беларуси нет критической ситуации.
Ранее защитник минского «Динамо» Доминик Динга рассказал о матчах в Беларуси в период пандемии COVID-19.
Теперь мы знаем, что есть такой.
Теперь мы знаем, что есть такой.