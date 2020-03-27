ГлавнаяНовости

Агент Исаев: «Больше доверяю белорусской медицине, чем российской»

сегодня, 09:58

Белорусский футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси:

Я доверяю нашей системе здравоохранения. Доверяю гораздо больше, чем российской, украинской или других соседних стран.

Конечно, я волнуюсь за свою семью, за своих клиентов и их семьи. Доверяю информации, что в Беларуси нет критической ситуации.

Ранее защитник минского «Динамо» Доминик Динга рассказал о матчах в Беларуси в период пандемии COVID-19.

Все новости
Кафу: «Даже Месси не может сравниться с Неймаром»
Сегодня, 11:31 Комментарии0
Ван де Бек: «Абдельхак Нури мог стать топ-игроком»
Сегодня, 09:49 Комментарии0
Динга: «Решение играть в футбол в Беларуси принято на уровне президента»
Сегодня, 09:41 Комментарии3
Р. Карлос: «Неймар давно был бы в „Реале“, если бы это зависело от меня»
Сегодня, 09:11 Комментарии9
Годин сдал отрицательный анализ на COVID-19 и улетел в Уругвай
Сегодня, 09:00 ВидеоКомментарии0
Де Йонг: «Абдельхак Нури одобрил мой переход в „Барселону“»
Сегодня, 08:35 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:51
Лицемерное заявление! Одна и та же ***ня — палочная система, работающая на статистику. По факту, в больницах устаревшее оборудование, примитивные медикаменты и низкая квалификация.
Знатог
Знатог
сегодня в 11:04
Штирлиц проболтался что он агент Исаев. это провал.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:50
У них футболисты получают адекватную зарплату и не ездят по заграницам, потому и вируса нет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:10
Исаев...
Теперь мы знаем, что есть такой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100