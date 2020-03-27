Агент Исаев: «Больше доверяю белорусской медицине, чем российской»

Белорусский футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси:

Я доверяю нашей системе здравоохранения. Доверяю гораздо больше, чем российской, украинской или других соседних стран.

Конечно, я волнуюсь за свою семью, за своих клиентов и их семьи. Доверяю информации, что в Беларуси нет критической ситуации.