«Ювентус» готов расстаться с Матюиди

Сообщается, что «Ювентус» готов расстаться с полузащитником своей команды Блезом Матюиди.
Действующий контракт француза с туринцами рассчитан до 2021 года.
Если «бьянконери» получат достойное предложение по игроку, то «Юве» отпустит футболиста.
Напомним, что недавно Матюиди заразился коронавирусом.
Подскажите пожалуйста, почему в линии КП на 29 марта стоит матч Смолевичи -Ислочь, тогда как в других источниках хозяева Ислочь? Может возникнуть путаница.
И время начала матча тоже немножко разнится.
Разъясните эту ситуацию
Подскажите пожалуйста, почему в линии КП на 29 марта стоит матч Смолевичи -Ислочь, тогда как в других источниках хозяева Ислочь? Может возникнуть путаница.
И время начала матча тоже немножко разнится.
Разъясните эту ситуацию