«Ювентус» готов расстаться с Матюиди

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сегодня, 10:40

Сообщается, что «Ювентус» готов расстаться с полузащитником своей команды .

Действующий контракт француза с туринцами рассчитан до 2021 года.

Если «бьянконери» получат достойное предложение по игроку, то «Юве» отпустит футболиста.

Напомним, что недавно Матюиди заразился коронавирусом.