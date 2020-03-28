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«Ювентус» готов расстаться с Матюиди

сегодня, 10:40

Сообщается, что «Ювентус» готов расстаться с полузащитником своей команды Блезом Матюиди

Действующий контракт француза с туринцами рассчитан до 2021 года. 

Если «бьянконери» получат достойное предложение по игроку, то «Юве» отпустит футболиста.

Напомним, что недавно Матюиди заразился коронавирусом.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:57
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему в линии КП на 29 марта стоит матч Смолевичи -Ислочь, тогда как в других источниках хозяева Ислочь? Может возникнуть путаница.
И время начала матча тоже немножко разнится.
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