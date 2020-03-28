ГлавнаяНовости

Чеферин: «Не хочу проводить финалы еврокубков без зрителей»

сегодня, 12:43

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможное проведение матчей без зрителей. 

Мне сложно представить, что все матчи будут проходить без зрителей. Но сейчас мы не знаем, возобновим мы игры со зрителями или без. Если не будет никакой альтернативы, то было бы лучше закончить чемпионаты в любом случае. Я могу только сказать, что не хочу проводить финалы еврокубков без зрителей. 

Ранее Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020.

Все новости
Агент Шика: «„Лейпциг“ — идеальное место для Патрика»
Сегодня, 15:34 Комментарии0
У 8 футболистов «Вест Хэма» симптомы коронавируса
Сегодня, 14:58 Комментарии1
Нолито: «Не знаю, где буду играть в следующем сезоне»
Сегодня, 14:53 Комментарии1
Костакурта верит, что Мальдини поможет «Милану»
Сегодня, 14:39 Комментарии1
Президент «Дженоа»: «Не вижу смысла заканчивать сезон»
Сегодня, 14:31 Комментарии2
Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020
Сегодня, 12:39 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:14
Время покажет!
mensk
mensk
сегодня в 14:48
А есть такие зрители, которые хотят этого?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:40
Время рассудит
Брулин
Брулин
сегодня в 14:30
Деньги, деньги, деньги. Конечно, какой там кризис 40-х годов прошлого столетия. Вот сейчас у них кризис так кризис. Ну ну.
112910415
112910415
сегодня в 14:23
Да ладно ... Жизнь покажет
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
сегодня в 14:16
Кому нужны финалы еврокубков без зрителей?
Лично мне не нужны!
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
сегодня в 14:10
Стадионы не соответствуют стандартам УЕФА. Переключи матч тв. Белорусский чемпионат показывает.
Слуцкий противо Малафеев 🤣.
Как будто играет в Тарасовке.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил particular
сегодня в 13:51
Логично, ибо, ЕК - это не только площадка для спортивного соперничества, но и солидный финансовый механизм, который без зрителей будет работать на выхлоп...
Здоровье зрителей дороже!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Leningrad 84
сегодня в 13:48
Если остается только две альтернативы: "не проводить совсем" или "проводить без зрителей", то конечно актуален второй вариант...
Лучше первый!
particular
particular
сегодня в 13:47
Логично, ибо, ЕК - это не только площадка для спортивного соперничества, но и солидный финансовый механизм, который без зрителей будет работать на выхлоп...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 13:47
Без зрителей - это не футбол!
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 13:47
Если остается только две альтернативы: "не проводить совсем" или "проводить без зрителей", то конечно актуален второй вариант...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:42
Чеферин найдет самый лучший вариант.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:40
В Минске можно играть.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:22
если что - придётся
drug01
drug01
сегодня в 13:11
Болельщик нужен!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:45
Да без болел футбол не тот
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100