Чеферин: «Не хочу проводить финалы еврокубков без зрителей»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможное проведение матчей без зрителей.

Мне сложно представить, что все матчи будут проходить без зрителей. Но сейчас мы не знаем, возобновим мы игры со зрителями или без. Если не будет никакой альтернативы, то было бы лучше закончить чемпионаты в любом случае. Я могу только сказать, что не хочу проводить финалы еврокубков без зрителей.