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Пандев: «Мне так не хватает поля, тренировок по утрам»

сегодня, 12:32

Нападающий «Дженоа» Горан Пандев признался, что очень скучает по футболу в период карантина из-за пандемии коронавируса

Мне так не хватает поля, тренировок по утрам, всей этой профессиональной жизни, которая забирает всю вашу энергию. Всего этого так не хватает. Я скучаю по тем ощущениям, когда ты выходишь на поле, когда ты приносишь людям радость. Видеть счастливых людей — это самый красивый и важный аспект для футболиста. В футбол играют ради болельщиков. Было грустно, когда мы играли с «Миланом» без зрителей. 

Трудно сказать, что нужно делать, здоровье людей сейчас самое главное. Затем мы вернемся в игру. Вместе мы способны все разрешить. 

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