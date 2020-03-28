Пандев: «Мне так не хватает поля, тренировок по утрам»

Нападающий «Дженоа» признался, что очень скучает по футболу в период карантина из-за пандемии коронавируса.

Мне так не хватает поля, тренировок по утрам, всей этой профессиональной жизни, которая забирает всю вашу энергию. Всего этого так не хватает. Я скучаю по тем ощущениям, когда ты выходишь на поле, когда ты приносишь людям радость. Видеть счастливых людей — это самый красивый и важный аспект для футболиста. В футбол играют ради болельщиков. Было грустно, когда мы играли с «Миланом» без зрителей.

Трудно сказать, что нужно делать, здоровье людей сейчас самое главное. Затем мы вернемся в игру. Вместе мы способны все разрешить.