Анчелотти: «Эта эпидемия очень сильно изменит нас»

Главный тренер «Эвертона» рассказал о жизни в Англии в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Я просто не верю своим глазам. Мама Миа... Разрешается только одна прогулка в день. Вокруг вас на улице начинают появляться полицейские. Основное внимание уделяется Лондону. Правительство сейчас работает скрупулезно, британцы верят в свою систему здравоохранения. «Эвертон» много делает добрых дел для помощи пожилым, больным и одиноким. Мы все живем жизнью, к которой мы не привыкли. Это очень сильно изменит нас.