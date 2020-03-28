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Анчелотти: «Эта эпидемия очень сильно изменит нас»

сегодня, 11:51

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о жизни в Англии в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Я просто не верю своим глазам. Мама Миа... Разрешается только одна прогулка в день. Вокруг вас на улице начинают появляться полицейские. Основное внимание уделяется Лондону. Правительство сейчас работает скрупулезно, британцы верят в свою систему здравоохранения. «Эвертон» много делает добрых дел для помощи пожилым, больным и одиноким. Мы все живем жизнью, к которой мы не привыкли. Это очень сильно изменит нас. 

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