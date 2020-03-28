Понсе: «Решение о переходе в „Спартак“ приняли на семейном совете»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о том, как решился на переход в московский клуб.
Решение о переходе в «Спартак» приняли на семейном совете. К тому времени я уже был женат, и моя жена была беременна. Было непросто, потому что мы немного знали о России, но все согласились, что нужно переезжать. Я об этом нисколько не жалею. В России удивили соперники и интенсивность футбола. Мне нравится Москва, здесь много интересных мест.
Первые полгода было непросто, но настал момент, когда я адаптировался. Безусловно, футболисты и штаб клуба мне очень сильно помогли. Я смог играть в футбол и получать удовольствие. Больше всего времени провожу с Мельгарехо, Ларссоном, Айртоном, Тилем. В команде много людей, которые каждый день помогают в каких-то жизненных вопросах, чтобы ты улыбался и хорошо себя чувствовал. Жизнь здесь доставляет мне удовольствие.