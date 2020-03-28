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Понсе: «Решение о переходе в „Спартак“ приняли на семейном совете»

сегодня, 15:41

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о том, как решился на переход в московский клуб.

Решение о переходе в «Спартак» приняли на семейном совете. К тому времени я уже был женат, и моя жена была беременна. Было непросто, потому что мы немного знали о России, но все согласились, что нужно переезжать. Я об этом нисколько не жалею. В России удивили соперники и интенсивность футбола. Мне нравится Москва, здесь много интересных мест.

Первые полгода было непросто, но настал момент, когда я адаптировался. Безусловно, футболисты и штаб клуба мне очень сильно помогли. Я смог играть в футбол и получать удовольствие. Больше всего времени провожу с Мельгарехо, Ларссоном, Айртоном, Тилем. В команде много людей, которые каждый день помогают в каких-то жизненных вопросах, чтобы ты улыбался и хорошо себя чувствовал. Жизнь здесь доставляет мне удовольствие.
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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:57
Бабло перевесило всё!
ziborock
ziborock ответил cska vperiod
сегодня в 16:21
Скоро вся семья локти будет кусать.
Лишь бы не копыта!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:09
Скоро вся семья локти будет кусать.
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