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Мартинес: «Несомненно, Куртуа является лучшим вратарём в мире»

вчера, 21:24

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре голкипера национальной команды и мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Всегда понимал, что Куртуа знает, как стать первым номером в «Реале». Он еще очень молод, в будущем ему по силам побить все вратарские рекорды «Реала», нет сомнений на этот счет. Тибо развивался не по годам.

Несомненно, он лучший вратарь мира. Чемпионат мира — показатель. Куртуа постоянно адаптируется и совершенствуется. Он ознаменует собой эру в «Реале».

Ранее Мартинес поделился мнением о неудачных обстоятельствах в карьере вингера «Реала» Эдена Азара после его перехода в мадридский клуб из «Челси» летом прошлого года.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:42
😂😂😂😂😂😂😂😂....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:40
Весьма спорное суждение.
311
311
вчера в 21:31
Да да конечно, нос тот еще привозник! Жаль только, что выгодно впарив его Реалу, купили такое же днище втридорога!)
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