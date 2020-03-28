Мартинес: «Несомненно, Куртуа является лучшим вратарём в мире»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре голкипера национальной команды и мадридского «Реала» Тибо Куртуа.
Всегда понимал, что Куртуа знает, как стать первым номером в «Реале». Он еще очень молод, в будущем ему по силам побить все вратарские рекорды «Реала», нет сомнений на этот счет. Тибо развивался не по годам.
Несомненно, он лучший вратарь мира. Чемпионат мира — показатель. Куртуа постоянно адаптируется и совершенствуется. Он ознаменует собой эру в «Реале».
Ранее Мартинес поделился мнением о неудачных обстоятельствах в карьере вингера «Реала» Эдена Азара после его перехода в мадридский клуб из «Челси» летом прошлого года.