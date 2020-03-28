ЦСКА летом может приобрести хавбека «Ливерпуля» Шакири

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вчера, 22:21

По информации Football Insider, к полузащитнику «Ливерпуля» проявляют интерес сразу несколько европейских клубов.

Сообщается, что помимо «Ромы» и «Севильи», 28-летним швейцарским хавбеком интересуется московский ЦСКА . Источник отмечает, что «Ливерпуль» отпустит Джердана в ближайшее трансферное окно, если покупатель предложит не меньше 28 млн фунтов.

Однако в январе появлялась информация, что главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп намерен удержать Шакири в команде.