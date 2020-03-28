ЦСКА летом может приобрести хавбека «Ливерпуля» Шакири

По информации Football Insider, к полузащитнику «Ливерпуля» Джердану Шакири проявляют интерес сразу несколько европейских клубов.
Сообщается, что помимо «Ромы» и «Севильи», 28-летним швейцарским хавбеком интересуется московский ЦСКА. Источник отмечает, что «Ливерпуль» отпустит Джердана в ближайшее трансферное окно, если покупатель предложит не меньше 28 млн фунтов.
Однако в январе появлялась информация, что главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп намерен удержать Шакири в команде.
С утра вроде речь была только о Локо и Динамо...
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Василий Березуцкий: «Кокорин усилит любой клуб РПЛ, в том числе и ЦСКА»
— Если появится такая возможность (зимой или летом) стоит ли ЦСКА попробовать заполучить Кокорина?
— С удовольствием, с удовольствием.
— То есть ЦСКА, он бы тоже сейчас пригодился?
— Конечно. Я уже в принципе ответил на ваш вопрос. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на 100 процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме.
С утра вроде речь была только о Локо и Динамо...
12.02.2020
Василий Березуцкий: «Кокорин усилит любой клуб РПЛ, в том числе и ЦСКА»
— Если появится такая возможность (зимой или летом) стоит ли ЦСКА попробовать заполучить Кокорина?
— С удовольствием, с удовольствием.
— То есть ЦСКА, он бы тоже сейчас пригодился?
— Конечно. Я уже в принципе ответил на ваш вопрос. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на 100 процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме.
Ему ВЭБ нож к горлу с кредитом приставил, а тут 28 млн фунтов...
Очередная выдумка СМИ, как всегда клубы перепутали.
Ему ВЭБ нож к горлу с кредитом приставил, а тут 28 млн фунтов...
Очередная выдумка СМИ, как всегда клубы перепутали.