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ЦСКА летом может приобрести хавбека «Ливерпуля» Шакири

вчера, 22:21

По информации Football Insider, к полузащитнику «Ливерпуля» Джердану Шакири проявляют интерес сразу несколько европейских клубов.

Сообщается, что помимо «Ромы» и «Севильи», 28-летним швейцарским хавбеком интересуется московский ЦСКА. Источник отмечает, что «Ливерпуль» отпустит Джердана в ближайшее трансферное окно, если покупатель предложит не меньше 28 млн фунтов. 

Однако в январе появлялась информация, что главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп намерен удержать Шакири в команде.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:47
Это похоже на сказку.
параZит
параZит
вчера в 23:32, ред.
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drug01
drug01
вчера в 23:31
До лета надо еще дожить......
Thom52
Thom52
вчера в 23:15
После его жеста на матче с Сербией примут ли его в России?
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:15, ред.
Шакиру...с такой же вероятностью...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 23:09
О...и вам он нужен..)) С утра вроде речь была только о Локо и Динамо... 12.02.2020 Василий Березуцкий: «Кокорин усилит любой клуб РПЛ, в том числе и ЦСКА» — Если появится такая возможность (зимой или летом) стоит ли ЦСКА попробовать заполучить Кокорина? — С удовольствием, с удовольствием. — То есть ЦСКА, он бы тоже сейчас пригодился? — Конечно. Я уже в принципе ответил на ваш вопрос. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на 100 процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме.
Березуцкий имеет в ЦСКА примерно столько же прав, как я в СКР. Он может все что угодно плести, т.к. ничего не решает. А теперь по существу темы. Никакого Шакири в ЦСКА и близко не будет. Причины две. 1 - возраст 2- цена. Эти факторы решающие
shlomo
shlomo
вчера в 22:59
Может....это не приобретет....
mondial18
mondial18
вчера в 22:56
Сечас все пытаются разгрузить зарплаты и скинуть балласт
VIPded
VIPded
вчера в 22:55
Не верю. Увы...
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 22:49
Смогут - приобретут. Не смогут - будут опять "пол слезами заливать". Как будто в первый раз. Летом и посмотрим
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил cska vperiod
вчера в 22:46
Не знаю Шакири не Шакири но знаю одно, нам нужен забивной нап.
О...и вам он нужен..))
С утра вроде речь была только о Локо и Динамо...
12.02.2020
Василий Березуцкий: «Кокорин усилит любой клуб РПЛ, в том числе и ЦСКА»
— Если появится такая возможность (зимой или летом) стоит ли ЦСКА попробовать заполучить Кокорина?
— С удовольствием, с удовольствием.
— То есть ЦСКА, он бы тоже сейчас пригодился?
— Конечно. Я уже в принципе ответил на ваш вопрос. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на 100 процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме.
Армейская душа
Армейская душа ответил makkie
вчера в 22:46
Ахах, откуда у Гинера деньги? Ему ВЭБ нож к горлу с кредитом приставил, а тут 28 млн фунтов... Очередная выдумка СМИ, как всегда клубы перепутали.
    офигенный
    офигенный
    вчера в 22:45
    Что только не напишут сейчас - офигеть!
    мангo
    мангo
    вчера в 22:42
    Пока дранника не скинут никто не поможет.
    makkie
    makkie
    вчера в 22:39
    Ахах, откуда у Гинера деньги?
    Ему ВЭБ нож к горлу с кредитом приставил, а тут 28 млн фунтов...
    Очередная выдумка СМИ, как всегда клубы перепутали.
    particular
    particular
    вчера в 22:32, ред.
    Армейцам нечем подкрепить интерес, да и албанец, явно, в Москву не планирует...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 22:31
    Разве 1 апреля?
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 22:30
    Не знаю Шакири не Шакири но знаю одно, нам нужен забивной нап.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 22:26
    Вариант явно не для ЦСКА, во первых дорого, во вторых возрастной.
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