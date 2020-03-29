Каррагер поделился впечатлениями от универсализма Хендерсона

Бывший защитник «Ливерпуля» в разговоре с Daily Telegraph похвалил капитана «красных» за выступления в нынешнем сезоне.

Самым впечатляющим в этом сезоне было то, как Хендерсон сменял роли в полузащите. До декабря Фабиньо был лучшим игроком «Ливерпуля», и его травма могла стать критическим моментом в борьбе за чемпионство. Однако Хендерсон принял на себя роль «шестого номера» и сыграл блестяще. Возможно, поэтому в последнее время больше людей заметили его важность для команды.