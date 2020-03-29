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Дзанетти: «Надеемся, что понемногу сможем возвращаться на улицы»

сегодня, 10:59

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии. 

В данный момент мы даже не знаем, когда возобновим тренировки, не говоря о чемпионате. Наш врач постоянно консультируется с одной из больниц, которая активно борется с эпидемией. 

Наш карантин начался сразу же после матча с «Ювентусом», слава богу, что ни у одного игрока не было симптомов. Теперь мы надеемся, что понемногу сможем возвращаться на улицы. Игроки занимаются по индивидуальной программе, а психологическая поддержка помогает выйти из этой ситуации сильнее. 

Серия А на данный момент находится на паузе. Чемпионат Италии, предположительно, возобновится в июле или августе.

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Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 11:43
Италия пока не справляется с ситуацией поэтому карантин еще продлят.
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