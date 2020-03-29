Дзанетти: «Надеемся, что понемногу сможем возвращаться на улицы»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии.
В данный момент мы даже не знаем, когда возобновим тренировки, не говоря о чемпионате. Наш врач постоянно консультируется с одной из больниц, которая активно борется с эпидемией.
Наш карантин начался сразу же после матча с «Ювентусом», слава богу, что ни у одного игрока не было симптомов. Теперь мы надеемся, что понемногу сможем возвращаться на улицы. Игроки занимаются по индивидуальной программе, а психологическая поддержка помогает выйти из этой ситуации сильнее.
Серия А на данный момент находится на паузе. Чемпионат Италии, предположительно, возобновится в июле или августе.