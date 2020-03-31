«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА

«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА. Футболисты команд проведут матч по киберфутболу.
«Спартак» представят Александр Соболев и Георгий Джикия, а ЦСКА — Федор Чалов и Константин Кучаев.
Комментировать встречу будут Георгий Черданцев и Константин Генич.
Ранее стало известно, что Бундеслига организует турнир по FIFA 20 для игроков и сотрудников клубов.
Ну будем посмотреть)
Хотя данные игроки, далеко от киберспорта (что наши, что ваши) любительская тема.
Ну будем посмотреть)
Хотя данные игроки, далеко от киберспорта (что наши, что ваши) любительская тема.
Джикия, Соболев и Ребров. Обыграли поляков в нескольких матчах :)
Джикия, Соболев и Ребров. Обыграли поляков в нескольких матчах :)
Ну а Спартак в этом сезоне заново строится. Результаты не радуют, но уже видно прогресс молодых. Вы так же обкатывали состав год-два назад.
Всему своё время, ждем-с!
Ну а Спартак в этом сезоне заново строится. Результаты не радуют, но уже видно прогресс молодых. Вы так же обкатывали состав год-два назад.
Всему своё время, ждем-с!
Полякам уже уши накрутили, очередь за вами)
Пусть хоть так развлекаются во время карантина.
Полякам уже уши накрутили, очередь за вами)
Пусть хоть так развлекаются во время карантина.
а пади знай, кто кого взгреет )))
а пади знай, кто кого взгреет )))
Хотя бы в киберспорте... и то не факт :)))
Джи и Соболь взгреют молодых коняшек!)
Хотя бы в киберспорте... и то не факт :)))
Джи и Соболь взгреют молодых коняшек!)