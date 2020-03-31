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«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА

сегодня, 13:10

«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА. Футболисты команд проведут матч по киберфутболу. 

«Спартак» представят Александр Соболев и Георгий Джикия, а ЦСКА — Федор Чалов и Константин Кучаев.

Комментировать встречу будут Георгий Черданцев и Константин Генич.

Ранее стало известно, что Бундеслига организует турнир по FIFA 20 для игроков и сотрудников клубов.

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Все комментарии
armeec_
armeec_ ответил makkie
сегодня в 14:28
Да наши рубились в киберспорте с футбольным клубом Войцеха Ковалевски (лысый поляк - кипер Спартака, если помнишь такого). Джикия, Соболев и Ребров. Обыграли поляков в нескольких матчах :)
Помню такого)
Ну будем посмотреть)

Хотя данные игроки, далеко от киберспорта (что наши, что ваши) любительская тема.
makkie
makkie ответил armeec_
сегодня в 14:23
Каким поляк и кто накрутил?))
Да наши рубились в киберспорте с футбольным клубом Войцеха Ковалевски (лысый поляк - кипер Спартака, если помнишь такого).
Джикия, Соболев и Ребров. Обыграли поляков в нескольких матчах :)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:21
Удачи и победы Феде и Косте) Вперед, ЦСКА!
armeec_
armeec_ ответил makkie
сегодня в 14:16
Привет, Петь! Полякам уже уши накрутили, очередь за вами) Пусть хоть так развлекаются во время карантина.
Каким поляк и кто накрутил?))
makkie
makkie ответил Leha-ha50
сегодня в 14:13
Спартаку только и остается - насолить кому то из лидеров , а там и шестое - восьмое место в радость. И так уже 15 лет......за одним исключением.
Судя по тому, как вы начали эту весну... лидерством тут и не пахнет, 5-е место всего)
Ну а Спартак в этом сезоне заново строится. Результаты не радуют, но уже видно прогресс молодых. Вы так же обкатывали состав год-два назад.
Всему своё время, ждем-с!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил armeec_
сегодня в 14:12
больше по такому же хоккею "горели" )))
У меня такая в детстве была, тетка подарила когда в деревне на каникулах летом был. Пацаны со всей деревни собирались - диковинка была!!!
makkie
makkie ответил armeec_
сегодня в 14:11
Привет Макс. а пади знай, кто кого взгреет )))
Привет, Петь!

Полякам уже уши накрутили, очередь за вами)
Пусть хоть так развлекаются во время карантина.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил makkie
сегодня в 14:04
Вот он шанс для цска наконец-то обыграть Спартак этом сезоне. Хотя бы в киберспорте... и то не факт :))) Джи и Соболь взгреют молодых коняшек!)
Спартаку только и остается - насолить кому то из лидеров , а там и шестое - восьмое место в радость. И так уже 15 лет......за одним исключением.
armeec_
armeec_ ответил Leha-ha50
сегодня в 14:02
Хорошо хоть не такой:
больше по такому же хоккею "горели" )))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:01, ред.
Хорошо хоть не такой:
armeec_
armeec_ ответил makkie
сегодня в 14:01
Вот он шанс для цска наконец-то обыграть Спартак этом сезоне. Хотя бы в киберспорте... и то не факт :))) Джи и Соболь взгреют молодых коняшек!)
Привет Макс.
а пади знай, кто кого взгреет )))
Аpбитр
Аpбитр
сегодня в 13:58
Смущают только комментаторы :)
Footbolista
Footbolista ответил makkie
сегодня в 13:44
Киберконяшек...
makkie
makkie
сегодня в 13:38
Вот он шанс для цска наконец-то обыграть Спартак этом сезоне.
Хотя бы в киберспорте... и то не факт :)))

Джи и Соболь взгреют молодых коняшек!)
Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 13:16
Так вам же "призы не нужны и играете на интерес", отсекайте тогда для себя игроков, кто на ваш взгляд мульт. Или все же нужны призы? 😉
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