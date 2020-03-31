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Арустамян: «Сезон в РПЛ возобновится не раньше 30 мая»

сегодня, 11:38

Комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале поделился информацией о возможных сроках возобновления чемпионата России.  На данный момент РПЛ приостановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Насколько мне известно, сейчас все громче и громче внутри РПЛ обсуждается дата 30 мая (последний уик-энд мая). Это сейчас выглядит, как оптимистичный сценарий. Именно такие консультации на данный момент ведутся в РПЛ и РФС. Но также есть версия, что футбола в России возобновиться только после 1 июня и это сценарий тоже выглядит как вполне реалистичный. Такой вариант также на днях обсуждался между футбольными структурами и клубами. 
Кстати, именно поэтому некоторые клубы продлили карантин до 1 мая. А Урал и вовсю распустил легионеров, чтобы они успели разлететься по своим странам.

Общеевропейская тенденция очевидна: пандемия не спадает. Не исключено, что топ-лиги и еврокубки также вернутся не раньше конца мая.

Есть и чисто российские нюансы. Например, в Сочи до 1 июня запрещено заселение в гостиницы. Футбол подчиняется законам государства, и если эта мера коснется отелей по всей стране, о выездах команд и болельщиков не может идти и речи.

Суббота 30 мая — сейчас рабочий и оптимистичный вариант возобновления и пока самая реальная опция, хотя возможно что турнир возобновится уже после 1 июня. Рассчитывать на более ранние сроки можно с большим натягом, в это практически не верится.

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Россия. Премьер-Лига 2019/2020  Россия: мнение  Арустамян Нобель
Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна
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Игорь Волков
Игорь Волков ответил МапС
сегодня в 12:53
Если так, то и парад Победы надо переносить.
Не думаю, что перенесут. Парад победы это понты и пир во время чумы. Чем дальше от ВОВ, тем больше мракобесия.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:50, ред.
А Чемпионат Испании не будет доигран, если не возобновится до 27 июня
По сведениям Marca, чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 не будет доигран, если матчи не удастся возобновить до 27 июня. Тогда сезон будет официально аннулирован: чемпиона не назовут, а в сезоне-2020/21 будут стартовать те же команды.


По словам президента одного из клубов, если Испания не вернётся к привычной жизни в июне, а пандемия коронавируса не пойдёт на спад, страну ждёт затяжной кризис. В таком случае клубам будет не до футбола.
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Будем надеяться что эпидемия в июне пройдет.
И у нас и в Европе.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:36
Есть на свете Ереван,
родина Арустамян,
на Россию он ушёл,
знает всё про их футбол...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:31
Знаем мы этого армяшку Шнобеля и шутки у него шнобелевские из армянского радио.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:25
Это оптимистичный вариант...
ОПС
ОПС
сегодня в 12:22
Знаем.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:22
Дай Бог...
2c7y4pqa__us
2c7y4pqa__us
сегодня в 12:19
Гадания...
МапС
МапС
сегодня в 11:54
Если так, то и парад Победы надо переносить.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:53, ред.
Кони в противогазах должны играть...хоть курс молодого бойца пройдут "армейцы"...в армии никто не служил, даже в спортроте...
VIPded
VIPded
сегодня в 11:44
Ну и отпуска игрокам объявили бы уже тогда... А летом пахоты им предстоит немало...
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