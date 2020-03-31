Арустамян: «Сезон в РПЛ возобновится не раньше 30 мая»

Комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале поделился информацией о возможных сроках возобновления чемпионата России. На данный момент РПЛ приостановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Насколько мне известно, сейчас все громче и громче внутри РПЛ обсуждается дата 30 мая (последний уик-энд мая). Это сейчас выглядит, как оптимистичный сценарий. Именно такие консультации на данный момент ведутся в РПЛ и РФС . Но также есть версия, что футбола в России возобновиться только после 1 июня и это сценарий тоже выглядит как вполне реалистичный. Такой вариант также на днях обсуждался между футбольными структурами и клубами.

Кстати, именно поэтому некоторые клубы продлили карантин до 1 мая. А Урал и вовсю распустил легионеров, чтобы они успели разлететься по своим странам.

Общеевропейская тенденция очевидна: пандемия не спадает. Не исключено, что топ-лиги и еврокубки также вернутся не раньше конца мая.

Есть и чисто российские нюансы. Например, в Сочи до 1 июня запрещено заселение в гостиницы. Футбол подчиняется законам государства, и если эта мера коснется отелей по всей стране, о выездах команд и болельщиков не может идти и речи.

Суббота 30 мая — сейчас рабочий и оптимистичный вариант возобновления и пока самая реальная опция, хотя возможно что турнир возобновится уже после 1 июня. Рассчитывать на более ранние сроки можно с большим натягом, в это практически не верится.