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Зеффан: «Футбол в России красивый, но сложный»

сегодня, 11:50

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан поделился мнением об уровне чемпионата России. 

Первое, что отмечу – красивые стадионы, на которых мне нравится играть. «Крылья» стараются именно играть в футбол, но это в России непросто. Футбол красивый, но сложный. В Европе об РПЛ особо не говорят, только о больших клубах, выступающих в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Но что я успел понять за три сыгранных матча – соперничество между всеми командами очень серьезное, все хотят победить.

Ранее Зеффан рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса. 

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:39
Держись,сынок,скоро в ФНЛ ещё больше повидаешь-масштабы страны,бойню за выживание.
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