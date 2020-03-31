Зеффан: «Футбол в России красивый, но сложный»

Защитник «Крыльев Советов» поделился мнением об уровне чемпионата России.

Первое, что отмечу – красивые стадионы, на которых мне нравится играть. «Крылья» стараются именно играть в футбол, но это в России непросто. Футбол красивый, но сложный. В Европе об РПЛ особо не говорят, только о больших клубах, выступающих в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Но что я успел понять за три сыгранных матча – соперничество между всеми командами очень серьезное, все хотят победить.