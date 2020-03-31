Голкипер «Зенита» Васютин: «Сезон надо доигрывать, если позволит ситуация»

Голкипер «Зенита» рассказал о своей жизни на карантине и поделился мнением о возобновлении чемпионата России.

Конечно, непривычно столько времени проводить дома, но в целом все в порядке, работаем по предоставленной нам программе тренировок. Клуб помог все организовать, дома есть все условия для занятий спортом.

Индивидуальная тренировка занимает часа полтора, какое-то время уходит на домашние дела, чтение, саморазвитие, так что сложность именно в пассивном времяпровождении. В парки не выхожу, максимум, что нам разрешено — выходить в магазины и аптеки. Делаю это раз в два, три дня.

Я думаю, наши руководители найдут оптимальный выход из создавшейся ситуации. Главное — здоровье граждан. Если же говорить о футболе, то, на мой взгляд, все захотят продолжить сезон, чтобы он оставался целостным. Моя позиция такая же: чемпионат надо доигрывать, если, конечно, позволит общая обстановка стране и мире. Сроки? Сейчас сложно что-то загадывать.

Хотелось бы, что ситуация стабилизировалась как можно скорее, всем нам очень хочется вернуться к нормальной жизни. Повторюсь, сейчас самое главное — здоровье. Нам необходимо соблюдать все меры предосторожности, быть ответственными не только за себя, но и за своих родных и окружающих, прислушиваться к рекомендациям, всем вместе соблюдать предписанные меры и быть дисциплинированными. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!