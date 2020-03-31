Голкипер «Зенита» Васютин: «Сезон надо доигрывать, если позволит ситуация»

Голкипер «Зенита» Александр Васютин рассказал о своей жизни на карантине и поделился мнением о возобновлении чемпионата России.
Конечно, непривычно столько времени проводить дома, но в целом все в порядке, работаем по предоставленной нам программе тренировок. Клуб помог все организовать, дома есть все условия для занятий спортом.
Индивидуальная тренировка занимает часа полтора, какое-то время уходит на домашние дела, чтение, саморазвитие, так что сложность именно в пассивном времяпровождении. В парки не выхожу, максимум, что нам разрешено — выходить в магазины и аптеки. Делаю это раз в два, три дня.
Я думаю, наши руководители найдут оптимальный выход из создавшейся ситуации. Главное — здоровье граждан. Если же говорить о футболе, то, на мой взгляд, все захотят продолжить сезон, чтобы он оставался целостным. Моя позиция такая же: чемпионат надо доигрывать, если, конечно, позволит общая обстановка стране и мире. Сроки? Сейчас сложно что-то загадывать.
Хотелось бы, что ситуация стабилизировалась как можно скорее, всем нам очень хочется вернуться к нормальной жизни. Повторюсь, сейчас самое главное — здоровье. Нам необходимо соблюдать все меры предосторожности, быть ответственными не только за себя, но и за своих родных и окружающих, прислушиваться к рекомендациям, всем вместе соблюдать предписанные меры и быть дисциплинированными. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!
Недавно Васютин отметил свой 25-й день рождения.
--Понимаю, что вы сейчас ищите повод придраться и "получить бан за правду, которая глаз режет"--
Ну это ваше видение ситуации, а я со своей стороны лишь только кривизну алгоритма описываю и не более того
--Понимаю, что вы сейчас ищите повод придраться и "получить бан за правду, которая глаз режет"--
Ну это ваше видение ситуации, а я со своей стороны лишь только кривизну алгоритма описываю и не более того
Группа из основной учётки и двух клонов, случайным образом ставя на какой-то один крупный коэффициент, допустим угадывает его и получает каждая по 30000 или 40000 выигрыша. Дальше они строят свою игру так - выбирают один какой-то матч с кэфами на уровне 2.5-3-2.7 и делают каждая только по одной ставке на этот матч, соответственно основная учётка на П1, вторая - Н и третья - П2. Указанный вариант является почти беспроигрышным и поднимает каждую такую учётку в среднем в каждой третьей игре независимо от исхода матча равновероятно на 5000-6000 очков
И когда тебя такие клиенты начинают поджимать, то к фэйрплей это уже не имеет никакого отношения
Группа из основной учётки и двух клонов, случайным образом ставя на какой-то один крупный коэффициент, допустим угадывает его и получает каждая по 30000 или 40000 выигрыша. Дальше они строят свою игру так - выбирают один какой-то матч с кэфами на уровне 2.5-3-2.7 и делают каждая только по одной ставке на этот матч, соответственно основная учётка на П1, вторая - Н и третья - П2. Указанный вариант является почти беспроигрышным и поднимает каждую такую учётку в среднем в каждой третьей игре независимо от исхода матча равновероятно на 5000-6000 очков
И когда тебя такие клиенты начинают поджимать, то к фэйрплей это уже не имеет никакого отношения
в четверть века посидеть!
Даже можно для затравки
в интернете погундеть...
в четверть века посидеть!
Даже можно для затравки
в интернете погундеть...