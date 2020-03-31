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Кержаков поддержал режим особой изоляции

сегодня, 12:05

Бывший российский футболист Александр Кержаков поделился мнением о введении особого режима самоизоляции в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса.

Это правильно, так как мы следуем тем рекомендациям, которые есть во всем мире, чтобы справиться с этим коронавирусом. Усугубилась ли ситуация? Я вообще ничего не вижу, потому что я стараюсь не смотреть новости, а телевизор вообще не смотрю. А так, я дома с детьми. У нас ничего не меняется уже на протяжении долгого времени. Режим самоизоляции и так соблюдаю. Мы выходим гулять. Нам повезло, у нас много места на улице, поэтому можно и прогуляться.

Люди выходят на шашлыки во время карантина? Слушайте, у каждого своя голова на плечах. Во-вторых, есть рекомендации врачей и люди, которые уже столкнулись с этой проблемой и пострадали от коронавируса. Все говорят о том, чтобы соблюдались элементарные меры предосторожности — это личная гигиена, те же самые прогулки. Понятно, что большое скопление людей — противопоказано, и все знают, как передается этот вирус. Если можно себя ограничить в этом, то обязательно это нужно делать. Если у кого-то проблемы, то можно открыть окна, чтобы подышать свежим воздухом. Но выходить на улицу — слишком пренебрежительно, если мы хотим все вместе, как можно быстрее, остановить эту пандемию. Я думаю, что разумные люди все хотят.

Ранее врач сборной России рассказал, что нужно делать, чтобы не подцепить вирус.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 12:46
Это правильно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:33
Чего-то не посмотрел своевременно,кого из братьев Кержаковых недавно обвиняли в нарушении режима самоизоляции...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:18
его как бытового хулигана самого надо в резервацию...
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