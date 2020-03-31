Смородская: «В мае РПЛ точно не нужно возобновлять, лучше в июне-июле»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможных сроках возобновления чемпионата России. Напомним, что на данный момент РПЛ приостановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.
Непонятно, как у нас пойдет развитие пандемии. По какой траектории. Если пойдет по самому неудачному сценарию, как в Италии или Испании, то не надо возобновлять. А если получится справиться с ней раньше, то можно попробовать доиграть сезон. Думаю, на следующей неделе будет понятно, по какому пути мы идем.
В каком месяце возобновлять? Май – точно нет. Это июнь или июль. В мае еще будет букет заболевших.
Всех распустили по домам и сделали правильно. Самое главное – здоровье. Уже потом бизнес, потери. Ситуация как-то это разрешится. Пусть ФИФА помогает не советами, а финансово. И не обязательно всем: надо помогать тем, кто в стадии развития. Но для начала нужно подумать о том, чтобы нормально вернуться к жизни. Желаю всем крепкого здоровья!
Недавно Смородская рассказала, чем она занимается на данный момент. Напомним, что Ольга Юрьевна покинула «Локомотив» летом 2016 года.