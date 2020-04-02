ГлавнаяНовости

Цена акций «Юве» за март упала на 21%, МЮ — на 11%, «Боруссии» — на 37%

сегодня, 17:28

Акции футбольных европейских клубов серьезно упали в цене за март из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Стоимость акций «Ювентуса» снизилась на 21,16%. Сообщается, что сокращение зарплат футболистов туринского клуба позволит снизить негативный эффект.

Также цена акций упала у «Манчестер Юнайтед» (на 11,06%). А в Германии серьезно пострадала дортмундская «Боруссия». Стоимость их акций снизилась на 36,76%.

Все новости
ОфициальноЗарплата футболистов «Балтики» снизится на 20%
Сегодня, 18:17 Комментарии1
ОфициальноИгроки «Байера» пошли на понижение зарплаты из-за коронавируса
Сегодня, 13:35 Комментарии3
ОфициальноИгроки «Бетиса» согласились на сокращение зарплаты из-за коронавируса
Сегодня, 11:15 Комментарии1
Затянули пояса потуже
Сегодня, 03:00Сергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии9
В «Крыльях» опровергли данные о возможной ликвидации клуба
Вчера, 22:51 Комментарии8
«Зенит» ведет переговоры по сокращению зарплаты игрокам и тренерам
Вчера, 20:53 Комментарии44
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
GooSe25
GooSe25
сегодня в 18:18
Это ещё мало. Учитывая, что доходов нет, а затраты гигантские. Аэрофлот например просел на 50% от пиков, тоже по понятным причинам.. нефтегазовый сектор в среднем 30% потерял.. доллар скоро будет под 100ку.. дома сидим месяц..
вопрос - хорошие новости когда нибудь будут?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:53
зенита акции упали с приходом дзюбы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:53
Бавария дешевеет с каждым днём.
матос
матос
сегодня в 17:43
до лампочки!
beefs
beefs
сегодня в 17:39
вот это кризис, а с другой стороны разве кто-то сейчас их купит?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:29
ожидаемо!! как по другому
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100