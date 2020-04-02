Цена акций «Юве» за март упала на 21%, МЮ — на 11%, «Боруссии» — на 37%

1585837720

сегодня, 17:28

Акции футбольных европейских клубов серьезно упали в цене за март из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Стоимость акций «Ювентуса» снизилась на 21,16%. Сообщается, что сокращение зарплат футболистов туринского клуба позволит снизить негативный эффект.

Также цена акций упала у «Манчестер Юнайтед» (на 11,06%). А в Германии серьезно пострадала дортмундская «Боруссия». Стоимость их акций снизилась на 36,76%.