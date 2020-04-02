Затянули пояса потуже

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вчера, 03:00

Новости о сокращении зарплат футболистов приходили в основном из-за границы. В России первым подтянулся «Спартак». «Соккер.ру» — о неизбежных мерах.

О том, что футбольный рынок раздут, перегрет и порой вообще неадекватен, приходилось слышать очень часто. Особенно в последние годы, особенно во время трансферных окон. В какое-то время казалась недостижимой отметка в 100 миллионов евро за трансферную сделку, но теперь это выглядит пустяком – спросите у Жоау Фелиша. И с каждой такой сделкой находились те, кто крутил пальцем у виска, присвистывал, говоря, что люди сошли с ума и тратят такие деньги впустую, тогда как за эти средства могли существовать бы два Саратова целый год.

Находились и вполне адекватные ответы таким причитающим: если кто-то готов платить такие деньги, значит, они у них есть, и не наше дело лезть в чужой карман. Свой резон есть и у тех, и у других, но в условиях мирового футбольного кризиса, вызванного пандемией коронавируса и распространяемыми в связи с нею мерами ограничений, поводов для ликования больше у первых. Футбольный рынок стремительно сдувается, и клубы, которые только подумывали в перспективе о том, чтобы как-то сократить расходы (хотя полгода назад помышляли о новых рекордных спонсорских контрактах), начали предпринимать реальные действия – привыкшим жить на широкую ногу кризис бахнул по этой самой ноге со всего размаху.

Но покамест приходилось следить за перипетиями за границей, это они там, слишком продуманные, принимают меры заранее, всё просчитывают. У нас либо жив, либо мёртв. Последнее, кстати, про «Луч» из Владивостока. Приморские власти не стали лукавить или бегать за федеральным центром и корпорациями, потому что понимают: если прийти с просьбой дать денег на профессиональный спорт, то в нынешней ситуации тебя в лучшем случае засмеют, а то и по шапке настучат. Поэтому было решено перевести «Луч» в любительский статус, а заодно понизить все клубы в других видах спорта – под соусом траты денег на борьбу с коронавирусом. Благие намерения. Решение Приморского края стало первой и радикальной ласточкой, затем возникли слухи о том, что может быть прекращено финансирование «Крыльев Советов» – самарский бюджет тоже не слишком широк для такой роскоши.

А затем подключились мастодонты. Начал историю «Спартак», в котором серьезно подошли к вопросу, увидев опыт заграничных коллег. А там были разные ситуации. Игроки «Барселоны» благородно решили отказаться от 70 процентов своего оклада ради сохранения благосостояния клуба. Футболисты «Реала» пока не высказывались, но в испанских СМИ ходят слухи, что финансовое благополучие «Королевского клуба» позволит ему сократить зарплаты не более чем на 10 процентов. Вряд ли это чувствительная сумма для миллионеров. Некоторым клубам прочат продажу активов, например, поговаривают, что «Ювентус» даже с Криштиану Роналду может расстаться, чтобы зарплатный бюджет сэкономить и денежку выручить. А в Австралии бьет тревогу местный профсоюз. Тамошние клубы решили поискать юридические лазейки, а в некоторых случаях просто нагло разрывать контракты ради своего спасения, когда был приостановлен чемпионат.

Тут надо еще понимать, что благополучие «Спартака» завязано не только на трансляциях, продаже билетов и мерчандайзинге. Ведь ключевым партнером «красно-белых» является «Лукойл», а с нефтью сейчас происходит беда, ее стоимость пробивает одно дно за другим. Так что «Спартак» страдает экономически еще сильнее. Поэтому он первым достиг цивилизованной договоренности с футболистами о сокращении зарплат – на 40 процентов, что весьма внушительно, хотя пока только на апрель.

Спортивный директор «Спартака» Томас Цорн:

В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договоренность только относительно апреля, что будет в мае, будем смотреть. Всё будет зависеть от карантина. Всех иностранцев мы отпустили домой, но не все улетели, к примеру, латиноамериканские легионеры остались в Москве, а европейцы разъехались.

А владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что договориться с футболистами было легко, потому что они прекрасно понимают ситуацию, к тому же у них перед глазами опыт зарубежных коллег. Да и урезать зарплату от больших сумм не так страшно – подушка есть. Хотя, как известно, при больших доходах привыкаешь быстро и к большим тратам, испытывая нужду в них. Но это уже от конкретного человека зависит. И тут все посмотрели в сторону прогрессивного лидера чемпионата России. Это как же получается: «Спартак» оказался более продвинутым в этом вопросе? У «Зенита» ответ нашелся.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключения, очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры. Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба. Каждый в «Зените» осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная — она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом. Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены.

В любом случае довольно любопытно, что меры дошли и до российских клубов. Теперь интересно, как каждый из них будет искать выход. А сжатие рынка неизбежно, как и болезненные процессы. Ведь в кризис люди в первую очередь отказываются от роскоши и развлечений, к чему можно отнести современный футбол.