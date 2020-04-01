«Зенит» ведет переговоры по сокращению зарплаты игрокам и тренерам

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами по вопросу сокращения зарплаты на время перерыва в РПЛ, сделанного из-за пандемии коронавируса.
Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений, очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры. Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.
Каждый в «Зените» осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная — она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.
Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены.
Ранее сообщалось, что РФС решил приостановить футбольные соревнования в России до 31 мая.
Эти будут торговаться до последнего шекеля :)
Эти будут торговаться до последнего шекеля :)
По-моему в такой ситуации должно быть четкое решение УЕФА по всем странам о том, что зарплаты во всех клубах сохраняются в таком-то процентном отношении.
А то одни сократили так, другие так, третьи вообще не сократили. четвертые переговоры ведут. Странно все это выглядит
По-моему в такой ситуации должно быть четкое решение УЕФА по всем странам о том, что зарплаты во всех клубах сохраняются в таком-то процентном отношении.
А то одни сократили так, другие так, третьи вообще не сократили. четвертые переговоры ведут. Странно все это выглядит