«Зенит» ведет переговоры по сокращению зарплаты игрокам и тренерам

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами по вопросу сокращения зарплаты на время перерыва в РПЛ , сделанного из-за пандемии коронавируса.

Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений, очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры. Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.

Каждый в «Зените» осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная — она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.

Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены.