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«Зенит» ведет переговоры по сокращению зарплаты игрокам и тренерам

сегодня, 20:53

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами по вопросу сокращения зарплаты на время перерыва в РПЛ, сделанного из-за пандемии коронавируса.

Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений, очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры. Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.

Каждый в «Зените» осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная — она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.

Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены.     

Ранее сообщалось, что РФС решил приостановить футбольные соревнования в России до 31 мая.

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Все комментарии
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 22:11
Дзюба точно уедет в Реал!!!!
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 22:11
Эти за копейку удавятся,хотя они и пришли в проект заработать))))
Palex
Palex ответил ошалевший
сегодня в 22:05
газпром уже жалко становится,с одной стороны вирусы,с другой цены на нефть,с третьей ещё и суды миллиардные все проигрывают,как бы мы не потеряли наше народное достояние
Цены на нефть,к газу,какое отношение имеют.Давай,коротко и внятно объясни.Покажи экономическую жилку.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:55
Почему Тарасов может подарить подруге Порш а Дзюба нет , не сдавайся Артем , никакого понижения зарплаты !
beefs
beefs
сегодня в 21:44
а что же юристы не заложили форс-мажорные обстоятельства?
makkie
makkie
сегодня в 21:44
Спартаковцы уже сократили зарплаты.
Эти будут торговаться до последнего шекеля :)
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:42, ред.
Ладно другим можно урезать зарплату , но Дзюбе нельзя уменьшать зарплату , Дзюба наше все ,иначе он уедет к Смолову !
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:35
Дзюба не должен допустить такой беспредел , вся надежда на него , должны пусть платят !
ildar_3871
ildar_3871 ответил ошалевший
сегодня в 21:33
газпром уже жалко становится,с одной стороны вирусы,с другой цены на нефть,с третьей ещё и суды миллиардные все проигрывают,как бы мы не потеряли наше народное достояние
Люди из далеких стран приехали играть в футбол , зарабатывать , из Бразилии , из Украины , стыдно должно быть не платить миллионы которые им должны !
ошалевший
ошалевший ответил ildar_3871
сегодня в 21:29
А почему должны понижать зарплату игрокам Зенита , есть контракт , там все написано ! Дзюба и ко не должны пойти на эти уловки Газпрома , не понижать а увеличить должны !
газпром уже жалко становится,с одной стороны вирусы,с другой цены на нефть,с третьей ещё и суды миллиардные все проигрывают,как бы мы не потеряли наше народное достояние
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:29, ред.
Зенит не должен смотреть на другие клубы , надо платить по счетам , как договаривались !
ошалевший
ошалевший
сегодня в 21:28
дзюба не одобрит,он ради этого и пришёл,как вообщем то и все остальные
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:27
А почему должны понижать зарплату игрокам Зенита , есть контракт , там все написано ! Дзюба и ко не должны пойти на эти уловки Газпрома , не понижать а увеличить должны !
Брулин
Брулин
сегодня в 21:20
Очень странное ситуация с этим сокращением зарплат.
По-моему в такой ситуации должно быть четкое решение УЕФА по всем странам о том, что зарплаты во всех клубах сохраняются в таком-то процентном отношении.
А то одни сократили так, другие так, третьи вообще не сократили. четвертые переговоры ведут. Странно все это выглядит
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:14
Ну вот а Семак надеялся на увеличение контракта....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:10
Лучше вообще разогнать эту шайку!
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 21:06
Акции Газпрома тоже упадут в цене. Коронавирус отбросит российский и весь мировой футбол лет на 10-15 назад.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:05
По нашим стопам пошли... 😁.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:02
За что футболистам платить?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:01
жадная труба)))
particular
particular
сегодня в 21:01
Похоже, клубных работников уже "оптимизировали" без всяких переговоров...
Donner
Donner
сегодня в 20:55
Даже сокращенная зарплата будет фантастической.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:54
Давно пора
kd_sn9s6rd5r
kd_sn9s6rd5r
сегодня в 20:54
Нужно сокрощать.
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