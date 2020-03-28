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РПЛ может возобновить сезон во второй половине июля

сегодня, 17:27

Сообщается, что руководство РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона во второй половине июля.

Следующий чемпионат начнется в сентябре, и командам придется играть по два матча в неделю.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов предложил завершить текущий сезон без определения чемпиона.

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beefs
beefs
сегодня в 20:10
похоже только начинается, поэтому трудно что то предсказать...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:58
«Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат».

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков дал интервью, в котором поделился своим мнением о приостановке сезона в российской Премьер-лиге из-за ситуации с коронавирусом.

«Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат. Потому что двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть — и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет. Наверное, лучше перевернуть эту страницу и двигаться дальше, когда ситуация с коронавирусом успокоится. Одним словом, начать с чистого листа. Во всяком случае, мне так кажется. Но последнее слово, конечно, не за игроками. Мы в любом случае остаемся профессионалами и готовы к любому развитию событий», — приводит слова Глушакова «СЭ».
zsb1961
zsb1961
сегодня в 19:44
Вилами по воде писано.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:01, ред.
Будем ждать, чего гадать на кофейной гуще.

Командам ещё понадобится время,

Что бы набрать форму.

После такого простоя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:43
Надо сделать подождал!...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:34
Существенное дополнение ( может возобновить)

А может и не возобновить. Сейчас предсказать ничего невозможно.
particular
particular
сегодня в 18:32
Один из вариантов... Обыкновенное заполнение информационного вакуума...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:28
Надоело нечто подобное слушать!!!
Давайте подождём!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:27
Заканчивать надо с этим футболом, да и со спортом в стране, все равно никакого толка нет, одни чинуши и жучки наживаются, а спорт давно уже убили в России.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:26
Что?Где?Когда?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:19
Я за то, чтобы за осень доиграть чемпионат и кубок, а с весны начать сезон по системе весна-осень. Нынешняя себя никак не оправдала...
112910415
112910415
сегодня в 18:18
Умеют же люди видеть будущее !
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:16
похоже, что пора всех и всё на КАРАНТИН...УВЫ!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:13
Надеемся
Авербуx
Авербуx
сегодня в 18:10
по любому Зенит чемпион!
andrefino13
andrefino13 ответил Брулин
сегодня в 18:09
Фурсенко нужно вернуть в РФС, он по любому не вспомнит, что натворил, подсунуть весна - осень, подпишет, сказать так лучше будет...
Брулин
Брулин
сегодня в 17:57
Отличная возможность вернуться к старой доброй системе весна-осень. Осенью доиграть чемпик, а потом уже новый начать весной.
makkie
makkie
сегодня в 17:56
командам придется играть по два матча в неделю
_____________________________

Ну правильно - отдохнут, а потом в бой)
Чем мы хуже англичан?)))
мангo
мангo
сегодня в 17:56
хотелось бы уже без Гончаренки
bacek15
bacek15
сегодня в 17:55, ред.
Гадали на кофейной гуще? ))
VIPded
VIPded
сегодня в 17:43
Хотелось бы хоть так...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:42, ред.
А почему бы не в августе продолжить или в октябре. А новый чемпионат начать 31 декабря.... 😁.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:39
Лучше не гадать.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:39
Дай Бог, что так и будет...
ДСА
ДСА
сегодня в 17:34
Уже реальные сроки.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:34
думаю всё будет хорошо)
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