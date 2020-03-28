РПЛ может возобновить сезон во второй половине июля

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сегодня, 17:27

Сообщается, что руководство РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона во второй половине июля.

Следующий чемпионат начнется в сентябре, и командам придется играть по два матча в неделю.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов предложил завершить текущий сезон без определения чемпиона.