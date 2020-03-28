РПЛ может возобновить сезон во второй половине июля

Сообщается, что руководство РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона во второй половине июля.
Следующий чемпионат начнется в сентябре, и командам придется играть по два матча в неделю.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов предложил завершить текущий сезон без определения чемпиона.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков дал интервью, в котором поделился своим мнением о приостановке сезона в российской Премьер-лиге из-за ситуации с коронавирусом.
«Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат. Потому что двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть — и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет. Наверное, лучше перевернуть эту страницу и двигаться дальше, когда ситуация с коронавирусом успокоится. Одним словом, начать с чистого листа. Во всяком случае, мне так кажется. Но последнее слово, конечно, не за игроками. Мы в любом случае остаемся профессионалами и готовы к любому развитию событий», — приводит слова Глушакова «СЭ».
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков дал интервью, в котором поделился своим мнением о приостановке сезона в российской Премьер-лиге из-за ситуации с коронавирусом.
«Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат. Потому что двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть — и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет. Наверное, лучше перевернуть эту страницу и двигаться дальше, когда ситуация с коронавирусом успокоится. Одним словом, начать с чистого листа. Во всяком случае, мне так кажется. Но последнее слово, конечно, не за игроками. Мы в любом случае остаемся профессионалами и готовы к любому развитию событий», — приводит слова Глушакова «СЭ».
Командам ещё понадобится время,
Что бы набрать форму.
После такого простоя.
Командам ещё понадобится время,
Что бы набрать форму.
После такого простоя.
А может и не возобновить. Сейчас предсказать ничего невозможно.
А может и не возобновить. Сейчас предсказать ничего невозможно.
Давайте подождём!!!
Давайте подождём!!!
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Ну правильно - отдохнут, а потом в бой)
Чем мы хуже англичан?)))
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Ну правильно - отдохнут, а потом в бой)
Чем мы хуже англичан?)))