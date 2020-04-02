«Слуцк» объявил о начале краудфандинга для решения проблем с финансированием клуба:

В сложившейся ситуации клубом принято решение о начале процедуры краудфандинга, в котором могут поучаствовать болельщики со всего мира. С сегодняшнего дня каждый из вас сможет внести свой вклад в развитие футбола в Слуцке.

Мы открыли благотворительные счета в четырех валютах: белорусских и российских рублях, долларах США и евро. Мы рассчитываем, что ваши средства помогут клубу пережить временные трудности и двигаться дальше. Счета вы найдете на странице Краудфандинг.

Руководство клуба ни в коем случае не снимает с себя обязательств по поиску и привлечению спонсоров и продолжает активно заниматься данным вопросом.

Клуб обещает отправить каждому болельщику, который сделает пожертвование на сумму от 20 BYN (10 USD/EUR), подарок из имеющейся в наличии атрибутики (от автограф-карты до сувенирной футболки с автографами футболистов) в зависимости от суммы. Каждую неделю мы будем отчитываться о ходе краудфандинга и называть имена тех, кто нам помог.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не можем отправить подарки по всему миру. Вот актуальный на сегодня список стран, куда может быть отправлена атрибутика:

Армения / Armenia

Великобритания / United Kingdom

Венгрия / Hungary

Германия / Germany

Израиль / Israel

Китай / China (People’s Rep.)

Литва / Lithuania

Нидерланды / Netherlands

Польша / Poland

Россия / Russian Federation

Турция / Turkey

Финляндия / Finland

Чехия / Czech Rep.

Швеция / Sweden

Эстония / Estonia

По мере стабилизации ситуации с пандемией список стран будет расширяться. Администрация клуба в обязательном порядке вышлет атрибутику, когда появится такая возможность.

Вместе к новым победам! We love our Slutsk!