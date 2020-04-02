Зарплата футболистов «Балтики» снизится на 20%

«Балтика» объявила о том, что футболисты клуба согласились с понижением зарплат на 20%:

Такое решение принято, чтобы поддержать регион. Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты основной команды «Балтика» приняли решение о понижении своей заработной платы на 20%, в связи с приостановкой спортивного сезона. Балтийцы понимают, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб. ФК «Балтика» – народная команда, и Мы переживаем это нелегкое время вместе с вами.