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Зарплата футболистов «Балтики» снизится на 20%

сегодня, 18:17

«Балтика» объявила о том, что футболисты клуба согласились с понижением зарплат на 20%:

Такое решение принято, чтобы поддержать регион. Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты основной команды «Балтика» приняли решение о понижении своей заработной платы на 20%, в связи с приостановкой спортивного сезона. Балтийцы понимают, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб. ФК «Балтика» – народная команда, и Мы переживаем это нелегкое время вместе с вами.

Ранее генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, сколько зарабатывают футболисты калининградского клуба.

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Alprish
Alprish
сегодня в 18:56
Для Балтики это много.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:50
Совесть то имейте , вот как другие !Футболисты и тренеры «Атлетико» согласились сократить зарплаты на 70%
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:18
Терпимо, можно пережить, у многих на 100% снизится.
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