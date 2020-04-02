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Роналду первым среди футболистов заработает $ 1 млрд за карьеру

сегодня, 18:32

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим один миллиард долларов за карьеру. Ожидается, что доход игрока достигнет этой отметки уже в нынешнем сезоне, сообщает источник со ссылкой на Business Insider.

Указывается, что миллиард долларов за карьеру ранее заработали гольфист Тайгер Вудс, боксер Флойд Мейвезер-младший и легенда баскетбола Майкл Джордан. Таким образом, Роналду станет четвертым членом элитного клуба. Ожидается, что в текущем году отметки в миллиард долларов также достигнет теннисист Роджер Федерер.

Отметим, что ранее Роналду был признан лучшим игроком в истории футбола по итогам голосования среди болельщиков, проведенного изданием Marca.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:34
Кто то должен стать первым пусть лучше им станет Рон.
mortid
mortid
сегодня в 19:30
Месси кондратий хватит :D
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:57
Каков футболист, таков и доход. Все закономерно и никаких вопросов. А если у кого-то они и появятся, то адресуйте их не португальцу, а спонсорам и рекламщикам.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:53
Роналду конечно великий футболист.
neomessi
neomessi
сегодня в 18:52
Круто, олигарх футбольный )
Шатаут
Шатаут
сегодня в 18:51
Желательно, конечно, ему хоть немного потратить из этой суммы на мозги и на излечение от эгоизма... Скряга...
Alex12357
Alex12357
сегодня в 18:48
А сколько налогов скрыл ,не зря по командам бегал.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 18:47
Бюджет Омска за 20 лет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:39
заслужил !! пусть пользуется!
8hu2pqz529_5
8hu2pqz529_5
сегодня в 18:33
Много.
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