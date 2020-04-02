Роналду первым среди футболистов заработает $ 1 млрд за карьеру

1585841525

сегодня, 18:32

Форвард «Ювентуса» станет первым футболистом в истории, заработавшим один миллиард долларов за карьеру. Ожидается, что доход игрока достигнет этой отметки уже в нынешнем сезоне, сообщает источник со ссылкой на Business Insider.

Указывается, что миллиард долларов за карьеру ранее заработали гольфист Тайгер Вудс, боксер Флойд Мейвезер-младший и легенда баскетбола Майкл Джордан. Таким образом, Роналду станет четвертым членом элитного клуба. Ожидается, что в текущем году отметки в миллиард долларов также достигнет теннисист Роджер Федерер.

Отметим, что ранее Роналду был признан лучшим игроком в истории футбола по итогам голосования среди болельщиков, проведенного изданием Marca.