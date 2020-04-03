Агент Бийола: «Яка хочет играть и побеждать»

Полузащитник ЦСКА счастлив в московском клубе. Об этом заявил агент Роберт Чибеж.

Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, когда этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды. К тому же сейчас Яка больше думает не о футболе. В нынешней ситуации сложно думать об игре. В Словении Яка создал фонд для поддержки зараженных коронавирусом. В него входят он, Лука Дончич и бывший словенский хоккеист.