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Агент Бийола: «Яка хочет играть и побеждать»

03 апреля 2020, 12:55

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол счастлив в московском клубе. Об этом заявил агент Роберт Чибеж.

Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, когда этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды. К тому же сейчас Яка больше думает не о футболе. В нынешней ситуации сложно думать об игре. В Словении Яка создал фонд для поддержки зараженных коронавирусом. В него входят он, Лука Дончич и бывший словенский хоккеист.

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Все комментарии
Donner
Donner
03 апреля в 16:12
Не тот клуб выбрал.
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 15:51
пока не выходит))но пусть старается))
Vezhliviy
Vezhliviy
03 апреля в 14:32
В ЦСКА это невозможно.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
03 апреля в 13:39
Похвальное желание..
STVA 1
STVA 1
03 апреля в 13:17
Больно много сёдня про Яка)))
drug01
drug01
03 апреля в 12:58
Только победа
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