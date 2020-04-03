ГлавнаяНовости

Ярошик: «Думаю, что в „Спартаке“ Крал показывает не лучшую свою игру»

сегодня, 04:38

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик поделился мнением о своём соотечественнике, хавбеке «Спартака» Алексе Крале.

— Думаю, Крал играет в «Спартаке» не настолько хорошо, насколько он способен. Чемпионат России закончился чуть позже, чем все остальные, так что я смотрел несколько последних матчей. Алекс играет в опорной зоне и, по сути, весь матч просто стоит на месте. От него ждёшь немного другой игры: подключений вперёд, обострений атак. Наверное, он просто делает то, что просит тренер. К тому же надо понимать, что «Спартак» сейчас идёт в середине турнирной таблицы, и у команды в целом не всё получается.

— Почему тогда в играх за сборную он выглядит гораздо ярче?

— Сборная играет по другой схеме. Крал выходит на поле одним из двух опорных. У них очень хорошая связка с Томашем Соучеком. В сборной допускается больше ротации по ходу игры, Алекс может чаще подключаться к атакам.

— Тем не менее сейчас появляются новости о том, что Кралом интересуются клубы из Англии. Он уже готов к такому вызову?

— Думаю, Кралу сначала нужно доказать свою состоятельность в России, стать одним из лидеров «Спартака» и стабильно играть. Определённые спады у молодых футболистов часто случаются — это вполне нормально. Возможно, это даже поможет Алексу стать сильнее.

Все новости
Витсель: «Только потрясающие воспоминания о годах в „Зените“»
Сегодня, 05:15 Комментарии3
Ярошик: «Думаю, в ЦСКА у Комличенко было бы больше шансов себя проявить»
Сегодня, 02:26 Комментарии2
Григорян: «Мой тест на коронавирус оказался отрицательным»
Вчера, 19:34 Комментарии1
Шунин – о коронавирусе: «Люди не осознают, насколько всё серьезно»
Вчера, 17:15 Комментарии3
Шунин: «Тренируюсь в подвале дома – там у меня гараж»
Вчера, 16:19 Комментарии7
Президент «Урала»: «У нас не такие большие зарплаты, чтобы их урезать»
Вчера, 14:04 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mikki
Mikki ответил Али Самаркандский
сегодня в 05:18
Ставка на счет ,только по 500 ?
Да
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:12
Так и есть
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:47
Ставка на счет ,только по 500 ?
ДСА
ДСА
сегодня в 04:45
Неплохой игрок.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100