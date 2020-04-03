Рауш и Морозов ответили на вопросы фанатов «Динамо»

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03 апреля 2020, 12:16

Защитники московского «Динамо» и ответили на вопросы болельщиков.

Рауша спросили про его позицию на поле и попросили его назвать уровень его уверенности в «бело-голубых»:

С момента, когда главным тренером «Динамо» стал Кирилл Новиков я больше не играл в обороне. Моя обычная позиция сейчас на поле – левый полузащитник. И мы наигрывали это все сборы. В каком конкретно матче? Во всех играх сборов, в которых я принимал участие. Я всегда полностью отдаюсь игру и клубу, чьи цвета защищаю, когда чувствую полное доверие со стороны тренерского штаба. Мне очень комфортно в «Динамо», у нас отличный коллектив. Не хочу измерять что-то в цифрах и баллах, но скажу, что год назад у клуба были другие возможности, чем сейчас. На данный момент я абсолютно уверен в «Динамо» и способности клуба и команды решить поставленные задачи.

Морозова спросили, хочет ли он играть на позиции опорника, а также уютно ли ему играть латераля в схеме с тремя центральными защитниками или лучше игра в четыре защитника:

Скажу честно – вижу себя в опорной зоне и с удовольствием бы попробовал там сыграть. Вообще, отвечая на этот вопрос поймал себя на мысли, что нет такой позиции, на которой бы я себя некомфортно чувствовал. Что касается нехватки качеств, то назову, наверное, работоспособность. С другой стороны, в этом можно прибавить. Да, вижу себя опорником, конечно, попробовал бы. Опять же, если взять схему с тремя центральными полузащитниками, то это был бы вообще идеальный случай для первого раза. Чтобы был игрок рядом, который смог бы подстраховать. Отвечая на второй вопрос, скажу, что да – уютно. Но намного важнее, когда футболисты хорошо понимают друг друга. В этом случае тактика второстепенна – можно играть и в три, и в четыре, и в пять. Когда поставлена игра и сыгран состав тактика, по моим ощущениям, отходит на второй план. Потому что в ходе игры совершенно любой игрок в ходе игровой ситуации может оказаться на совершенно несвойственной себе позиции. И не чувствовать никакого дискомфорта. Это я называю взаимопониманием футболистов в игре.

Ранее «Динамо» опубликовало видео про правильное питание.