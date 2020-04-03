Карпов: «Не хватает футбола, но понимаю, что нужно соблюдать самоизоляцию»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, чем занимается во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса:
Чувствую себя хорошо, футбола не хватает, но понятно, что необходимо соблюдать самоизоляцию. Делаю упражнения, которые скидывает тренер по физподготовке Паулино Гранеро. Дают тяжелые тренировки, иногда легкие, восстановительные. Каждая занимает примерно от часа до двух. Упражнения снимаем на телефон и отправляем Паулино.
Самая любимая игра — «Гарри Поттер». Первая часть, пиксельная такая. Это лучшее, что было в детстве! Когда не с кем было погулять после школы — садился и играл. Родители ограничивали: час, максимум полтора. «Гарри» — на моем компе, на батином — Need for Speed, с ним и играли. На клавиатуре — руль был у дяди, я себе взял уже потом. Сейчас на плейстейшене играю в FIFA в Ultimate Team, карьеру начал за «ПСЖ». Пытался другие игры — не тянет. Надо очень много времени.
Ранее Карпов вспомнил свой дебют в составе «армейцев».