Карпов: «Не хватает футбола, но понимаю, что нужно соблюдать самоизоляцию»

Защитник ЦСКА рассказал, чем занимается во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса:

Чувствую себя хорошо, футбола не хватает, но понятно, что необходимо соблюдать самоизоляцию. Делаю упражнения, которые скидывает тренер по физподготовке Паулино Гранеро. Дают тяжелые тренировки, иногда легкие, восстановительные. Каждая занимает примерно от часа до двух. Упражнения снимаем на телефон и отправляем Паулино.