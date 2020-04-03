Карпов: «Побаиваюсь Акинфеева и Набабкина»

Защитник ЦСКА рассказал про свой дебютный матч в составе «армейцев» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца»:

Первые минут десять: на таком большом стадионе еще не играл. Когда мы повели, почувствовал уверенность. Правда, мне кажется, и не надо было эту уверенность чувствовать. Думал, как-то спокойно доиграем, выдержим 1:0. А болгары как начали прессинговать и эти забросы делать. Так и пропустили мы пять.

С «Лудогорцем» я сыграл, можно сказать, случайно. Но ожидал, что поставят, скорее всего, и дальше на «Краснодар» — играть было все еще некому. Этот матч мне понравился больше. Правда, после 3:0 в первом тайме мы пропустили два. Я задавался вопросом, почему так с нами происходит, что случается после перерыва. Ответ только один приходит: надо отменить перерыв и играть 90 минут подряд.

Мы оставались три в три, я был привязан к Вандерсону. И он как будто и не играл.

Дивеев уже зрелый игрок, стараюсь от него кое-что перенимать. Скажем, передачи вперед. В молодежке они шли легче, чем на взрослом уровне. Пока не хватает уверенности — ее только обретаю.

Восхитил Акинфеев, ну это понятно. Влашич. Для молодых важны Дивеев, Чалов, Обляков. Вся эта команда — восторг. Потому что это первая команда.

Моментами побаиваюсь Акинфеева с Набабкиным. Когда делают серьезные лица. Хотя Кирилл с серьезным лицом и шутит — так сразу и не поймешь, но я уже привык улыбаться.