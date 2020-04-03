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Вилюш: «Однажды Карпин подрался с охраной аэропорта»

сегодня, 11:50

Защитник «Урала» Мацей Вилюш поделился мнением о Валерии Карпине, под чьим руководством выступал в «Ростове»:

Мне запомнилось то, что когда мы выходили из гостиницы перед играми в любых городах, болельщики всегда хотели сфотографироваться с нашим тренером. Было видно, что Карпин большая персона.

Кстати, мне сразу вспоминается такой случай. Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на игру против «Спартака», было очень холодно. Однако мы уже вышли из аэропорта и ждали автобус. Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он нам сказал: «Давайте вернемся обратно и погреемся». Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала нам, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной. Хорошо, что тогда все обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы все для нас было комфортно и чтобы мы не заболели.

Если он видит на поле какие-то плохие вещи, то он сразу же в открытую об этом говорит. Как и про хорошие вещи. Для Карпина при этом абсолютно не имеет значения, опытный это игрок или же молодой. Не было при этом таких моментов, чтобы он наказывал кого-то одного из игроков. Он всегда говорил про всю команду. А в случае побед Карпин танцевал в раздевалке. Совсем как мы. Он в те моменты не отличался от нас, игроков.

Напомним, что Вилюш перешел в «Урал» в январе этого года. 

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил beefs
сегодня в 12:22
одним словом мужик!
Странно, а почему он не составил кампанию Коко с Мамаем?
LOpp
LOpp
сегодня в 12:07
Кто победил?
beefs
beefs
сегодня в 11:51
одним словом мужик!
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