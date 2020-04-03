Широков: «„Зенит“ должен расстаться с Шатовым»

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03 апреля 2020, 19:32

Бывший полузащитник «Зенита» поделился мнением по поводу продления соглашений между петербургским клубом и некоторыми игроками.

Думаю, что «Зенит» должен сохранить Кузяева в условиях ужесточения лимита. Шатова — нет. Почему Оздоев и Барриос — незыблемая пара? Кузяев может спокойно играть вместо одного из них. Смольникова, думаю, нужно переподписать.

Ранее сообщалось, что Шатов может перейти в «Рубин».