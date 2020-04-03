ГлавнаяНовости

Широков: «„Зенит“ должен расстаться с Шатовым»

03 апреля 2020, 19:32

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением по поводу продления соглашений между петербургским клубом и некоторыми игроками.

Думаю, что «Зенит» должен сохранить Кузяева в условиях ужесточения лимита. Шатова — нет. Почему Оздоев и Барриос — незыблемая пара? Кузяев может спокойно играть вместо одного из них. Смольникова, думаю, нужно переподписать.

Ранее сообщалось, что Шатов может перейти в «Рубин».

Все новости
Дм. Черышев о скандале вокруг Смолова: «Наверное, он поступил неправильно»
Сегодня, 13:04 Комментарии12
Шишкин: «Урезать зарплаты в процентах, возможно, не совсем правильно»
Сегодня, 12:50 Комментарии6
Тихонов: «Никогда ни с кем не менялся футболками»
Сегодня, 11:14 Комментарии8
Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»
Сегодня, 10:25 Комментарии13
Федотов: «Восстановление Рами затянулось»
Сегодня, 09:03 Комментарии10
Шалимов — о коронавирусе: «Подумайте, кого вы обидели, оскорбили, кинули»
Сегодня, 08:51 ФотоКомментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
серый1925
серый1925
04 апреля в 18:39
всё может быть
kastites
kastites
04 апреля в 13:29
Шатов ни кской после ухода Халка
Illuha
Illuha ответил Leha-ha50
04 апреля в 01:55
А ведь совсем недавно Орлов его боготворил! Ошибался или Шатов зажрался???
У Орлова старческий маразм.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил marvel777
04 апреля в 01:25
Шатов по слухам прибухивает
Понятно. Не знал, что за ним такой грешок водится.
амурец
амурец
04 апреля в 00:43
Это давно надо было сделать
marvel777
marvel777 ответил Leha-ha50
03 апреля в 23:47
А ведь совсем недавно Орлов его боготворил! Ошибался или Шатов зажрался???
Шатов по слухам прибухивает
Альфамен
Альфамен ответил Jeck Denielse
03 апреля в 21:36
Помню...такого игрока...ещё по Анжи Хиддинга...хороший игрок.... С удивлением узнал что он в Зените.....7 лет....))
И таких в Зените было и есть тьма тьмущая, где-то прекрасно играли,а в Зените превратились в небесно-голубую массу...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Aerobniy
03 апреля в 21:26
Шатов не уровень Зенита, можно отдать или в ЦСКА, или в спартак.
Ага, счасссс!!! У него теперь одна дорога - сочинский Зенит - 3!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
03 апреля в 21:25
А ведь совсем недавно Орлов его боготворил! Ошибался или Шатов зажрался???
Aerobniy
Aerobniy
03 апреля в 21:24
Шатов не уровень Зенита, можно отдать или в ЦСКА, или в спартак.
Donner
Donner
03 апреля в 21:17
Шатова давно пора гнать вон.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Jeck Denielse
03 апреля в 21:13
Помню...такого игрока...ещё по Анжи Хиддинга...хороший игрок.... С удивлением узнал что он в Зените.....7 лет....))
В первые годы в Зените прекрасно играл! Жаль, потом травмы замучили (((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 апреля в 20:46, ред.
Помню...такого игрока...ещё по Анжи Хиддинга...хороший игрок....
С удивлением узнал что он в Зените.....7 лет....))
КЭТиК
КЭТиК
03 апреля в 20:39
Половину разогнать!
Caniggia
Caniggia
03 апреля в 20:34
Шатов в Зените зажрался и деградировал.
VAN ARM
VAN ARM ответил Красно Синий воин
03 апреля в 20:22
Богданыча в газпроме не уважают....
он там чужой ))
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил VAN ARM
03 апреля в 20:21
миллер ни кого не спросит))) даже багданыч побоку))
Богданыча в газпроме не уважают....
112910415
112910415
03 апреля в 20:04
ну да
SHMEL
SHMEL
03 апреля в 19:57
Шатов скис в зените
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 19:46
миллер ни кого не спросит))) даже багданыч побоку))
drug01
drug01
03 апреля в 19:39
Это следовало ожидать!!!!
Footbolista
Footbolista
03 апреля в 19:37
зенит остался должен Широкову...
Zenit_84
Zenit_84
03 апреля в 19:33
Успеем
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100