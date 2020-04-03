Широков: «„Зенит“ должен расстаться с Шатовым»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением по поводу продления соглашений между петербургским клубом и некоторыми игроками.
Думаю, что «Зенит» должен сохранить Кузяева в условиях ужесточения лимита. Шатова — нет. Почему Оздоев и Барриос — незыблемая пара? Кузяев может спокойно играть вместо одного из них. Смольникова, думаю, нужно переподписать.
Ранее сообщалось, что Шатов может перейти в «Рубин».
С удивлением узнал что он в Зените.....7 лет....))
С удивлением узнал что он в Зените.....7 лет....))