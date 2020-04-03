Агент Сафонов: «Дзюбе не хватает мудрости, чтобы где-то промолчать»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о форварде «Зенита» :

Дзюба ведь талантливый игрок, но он как большой ребенок, даже сейчас. Может где-то сказать что-то, не подумав. Не хватает пока мудрости где-то промолчать. Но у каждого человека есть поступки, за которые ему стыдно.

Сейчас он герой сборной России? Снимаю шляпу. Вовремя ушел в «Арсенал» в аренду, из «Зенита» не попал бы в сборную России. Он заслужил свой шанс и воспользовался им. Хотя ему повезло, что у Кокорина и Смолова не пошло.

Но во всем должен быть баланс. Сегодня ты наверху, а завтра падаешь вниз. Зачем что-то доказывать перед Василием Уткиным? На Германа Ткаченко наехал. Теперь надо быть готовым что-то получить в ответку, неприкасаемых у нас нет. Сейчас модно ловить хайп. Но я считаю, что мосты лучше не сжигать. Вместо того, чтобы ругаться с кем-то, лучше сделать пожертвование на борьбу с коронавирусом. И свою состоятельность и злость выплескивать в играх на поле.