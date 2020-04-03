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Агент Сафонов: «Дзюбе не хватает мудрости, чтобы где-то промолчать»

03 апреля 2020, 16:32

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о форварде «Зенита» Артёме Дзюбе:

Дзюба ведь талантливый игрок, но он как большой ребенок, даже сейчас. Может где-то сказать что-то, не подумав. Не хватает пока мудрости где-то промолчать. Но у каждого человека есть поступки, за которые ему стыдно.

Сейчас он герой сборной России? Снимаю шляпу. Вовремя ушел в «Арсенал» в аренду, из «Зенита» не попал бы в сборную России. Он заслужил свой шанс и воспользовался им. Хотя ему повезло, что у Кокорина и Смолова не пошло.

Но во всем должен быть баланс. Сегодня ты наверху, а завтра падаешь вниз. Зачем что-то доказывать перед Василием Уткиным? На Германа Ткаченко наехал. Теперь надо быть готовым что-то получить в ответку, неприкасаемых у нас нет. Сейчас модно ловить хайп. Но я считаю, что мосты лучше не сжигать. Вместо того, чтобы ругаться с кем-то, лучше сделать пожертвование на борьбу с коронавирусом. И свою состоятельность и злость выплескивать в играх на поле.

Ранее Дзюба также прокомментировал конфликт с наставником «Ростова» Валерием Карпиным.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
03 апреля в 21:24
Заставь Дзюбу Богу молиться, он такого наболтает! Жлоб и 11.
серый1925
серый1925
03 апреля в 20:03
просто человек имеет свою точку зрения и придерживается её ,а промолчать значит идти в разрез со своими убеждениями
112910415
112910415
03 апреля в 19:38
он исправится, не пройдёт и десятка лет !
vashinin
vashinin
03 апреля в 17:36
Два слова Д**** и мудрость. Это же смешно до колик))
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 17:05
Дзюба помолчи, помолчи.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 апреля в 16:54
Все верно !!! Язычок Темке надо прикусить, явно перебарщивает. Вроде и не мальчик уже , а лепетает как ребенок .......причем несмышленый .
Karkaz
Karkaz
03 апреля в 16:45
Люди не роботы. Кто то промолчит, кто то нет. Это так и должно быть.
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 16:37
не думаю то тут помогло бы молчание)))
волгодон 2
волгодон 2
03 апреля в 16:36
"Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь"(с))
КЭТиК
КЭТиК
03 апреля в 16:33
Потому и бревном зовут.
Zenit_84
Zenit_84
03 апреля в 16:33
Язык - его враг
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