Мостовой: «Дзюбе нужно доигрывать в России, здесь хорошо платят»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой с юмором решил отнестись к словам форварда «Зенита» , рассказавшего о желании выступать за мадридский «Реал».

Артём у нас юморист, поэтому я тоже восприму это с юмором. Он прекрасно понимает, что в 31 год его вряд ли кто-то позовёт в «Реал». Да и вообще, сейчас любая фраза от Артёма воспринимается в штыки. Если бы ему было 22 или 23 года, я бы мог ещё ответить как-то серьёзно. Сейчас не стоит ему что-то менять. Да и как задумываться об изменениях, сейчас все живут сегодняшним днём и на неделю вперёд.

Заиграет ли он где-то или оставаться тут? В России ему нужно доигрывать, конечно. Сейчас не те времена, когда люди старались хоть как-то уехать за границу, чтобы заработать. Уже к нам едут иностранцы на заработки. Если бы мне 15 лет назад такое сказали, я бы смеялся. Это имеет смысл только в молодом возрасте, как Головин, например.