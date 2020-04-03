ГлавнаяНовости

Мостовой: «Дзюбе нужно доигрывать в России, здесь хорошо платят»

03 апреля 2020, 17:00

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой с юмором решил отнестись к словам форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, рассказавшего о желании выступать за мадридский «Реал».

Артём у нас юморист, поэтому я тоже восприму это с юмором. Он прекрасно понимает, что в 31 год его вряд ли кто-то позовёт в «Реал». Да и вообще, сейчас любая фраза от Артёма воспринимается в штыки. Если бы ему было 22 или 23 года, я бы мог ещё ответить как-то серьёзно. Сейчас не стоит ему что-то менять. Да и как задумываться об изменениях, сейчас все живут сегодняшним днём и на неделю вперёд.

Заиграет ли он где-то или оставаться тут? В России ему нужно доигрывать, конечно. Сейчас не те времена, когда люди старались хоть как-то уехать за границу, чтобы заработать. Уже к нам едут иностранцы на заработки. Если бы мне 15 лет назад такое сказали, я бы смеялся. Это имеет смысл только в молодом возрасте, как Головин, например.

Все новости
Дм. Черышев о скандале вокруг Смолова: «Наверное, он поступил неправильно»
Сегодня, 13:04 Комментарии12
Шишкин: «Урезать зарплаты в процентах, возможно, не совсем правильно»
Сегодня, 12:50 Комментарии6
Тихонов: «Никогда ни с кем не менялся футболками»
Сегодня, 11:14 Комментарии8
Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»
Сегодня, 10:25 Комментарии13
Федотов: «Восстановление Рами затянулось»
Сегодня, 09:03 Комментарии10
Шалимов — о коронавирусе: «Подумайте, кого вы обидели, оскорбили, кинули»
Сегодня, 08:51 ФотоКомментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VV V
VV V
04 апреля в 00:39, ред.
Только чокнутый футболист может уйти по собственной воли из богатейшего государственного клупппа Зенит, коммунизм жив в отдельно взятой питерской ячейки-дело Ленина не умрёт НИКОГДА !!!
andromend
andromend
03 апреля в 23:37
Ну,да. Реал - Сельта 1-1.Отличились: у Реала -Дзюба, у Сельты - Смолов. Тренеришка Зидан заявил об отставке....... Сознание улетучилось.
ДЗЮБА! ОСТАНОВИСЬ!
112910415
112910415
03 апреля в 20:34
Артём не шибко умён, но есть вещи очевидные ...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
03 апреля в 19:30
Дзюба еще свиням не наколотил сполна.
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 19:06
Да Дзюба никуда из России не уедет.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
03 апреля в 18:58
Дзюба кроме РПЛ больше нигде не заиграет
cska1948
cska1948
03 апреля в 18:12
Зенит для Дзюбы подводная лодка, с которой он ни куда не денется до окончания карьеры футболиста. А всё остальное, это хотелки, розовые мечты из детства.
Caniggia
Caniggia
03 апреля в 18:09
Думаю, игрочишка не так туп, чтобы почти в 32 года срываться с такого жирного места. Хотя, кто его знает, что он там в своей деревянной башке надумал.
4RT
4RT
03 апреля в 18:05
А потом и в Думу,к остальным как он дуболомам
Тага Дага
Тага Дага
03 апреля в 17:44
Зачем шутки выкладывать сюда...не смешно.
ДАША Д
ДАША Д
03 апреля в 17:38
Из Зенита ни ногой.
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 17:12
а вдруг даст взятку и возьмут бесплатно))))
волгодон 2
волгодон 2
03 апреля в 17:10
Осторожный эксперт шутить над деревом изволит.
На дуэль в инстограме нарывается)
beefs
beefs
03 апреля в 17:09
кому он нужен за рубежом...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100