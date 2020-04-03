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Панюков: «Не хотелось бы терять 40% зарплаты»

03 апреля 2020, 14:11

Форвард «Урала» Андрей Панюков поделился мнением о возможном сокращении зарплат:

Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент «Урала» Григорий Иванов не выступал с такой инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке». Надеюсь, у нас такого разговора вообще не будет. Посмотрим. Сейчас каждый день что-то меняется.

Минус 40% зарплаты — это очень больно. Даже несмотря на то, что в «Спартаке» платят гораздо больше, чем в «Урале»…

Ну, блин! Выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно терять 40% зарплаты. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать.

Ранее Панюков рассказал, как проводит время на карантине. 

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Leha-ha50
Leha-ha50
03 апреля в 16:07
VIPded
VIPded
03 апреля в 14:54
Вообще наполовину срезать ему зряплату!!! Молчал бы уже...(((
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 апреля в 14:53
и так нормальная зарплата будет тебе за ходьбу по квартире
Caniggia
Caniggia
03 апреля в 14:30
Приравнять к среднему классу его и платить 17000 штук, вот пусть и попробует выжить!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
03 апреля в 14:26
Этому лодырю вообще платить не надо.
4sz_dvcw9_cs
4sz_dvcw9_cs
03 апреля в 14:12
Ни кто не хочет.
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