Панюков: «Не хотелось бы терять 40% зарплаты»

Форвард «Урала» поделился мнением о возможном сокращении зарплат:

Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент «Урала» Григорий Иванов не выступал с такой инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке». Надеюсь, у нас такого разговора вообще не будет. Посмотрим. Сейчас каждый день что-то меняется.

Минус 40% зарплаты — это очень больно. Даже несмотря на то, что в «Спартаке» платят гораздо больше, чем в «Урале»…

Ну, блин! Выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно терять 40% зарплаты. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать.