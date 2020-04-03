«Мордовия» имеет долги перед футболистами за три месяца

Директор «Мордовии» Николай Левин рассказал, что саранский клуб имеет задолженность перед футболистами за три месяца:
Сейчас вся страна занимается предотвращением коронавируса, поэтому мы свои нужды отодвинули пока на второй план. У нас долги за три последних месяца, есть задержки. Понимание уже было, но в связи с этими событиями мы отошли немножко в сторону.
У нас пока нет информации, есть только подписанный договор совместно с Министерством спорта РФ, РФС и главой Мордовии о развитии футбола в регионе. Будем надеяться, что все сохранится. Хотя сейчас трудная ситуация, она и раньше была трудной, а сейчас еще труднее.
Ранее такую же информацию высказал полузащитник «Мордовии» Денис Поярков.