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«Мордовия» имеет долги перед футболистами за три месяца

03 апреля 2020, 16:17

Директор «Мордовии» Николай Левин рассказал, что саранский клуб имеет задолженность перед футболистами за три месяца:

Сейчас вся страна занимается предотвращением коронавируса, поэтому мы свои нужды отодвинули пока на второй план. У нас долги за три последних месяца, есть задержки. Понимание уже было, но в связи с этими событиями мы отошли немножко в сторону.

У нас пока нет информации, есть только подписанный договор совместно с Министерством спорта РФ, РФС и главой Мордовии о развитии футбола в регионе. Будем надеяться, что все сохранится. Хотя сейчас трудная ситуация, она и раньше была трудной, а сейчас еще труднее.

Ранее такую же информацию высказал полузащитник «Мордовии» Денис Поярков

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Aerobniy
Aerobniy
03 апреля в 19:24
Пора разгонять.
Медив
Медив
03 апреля в 18:20
Сокращали выплаты футболистам еще до того, как это стало мейнстримом
drug01
drug01
03 апреля в 16:36
надо деньги забыть
КЭТиК
КЭТиК
03 апреля в 16:32
И как тут сокращать зарплату?
drug01
drug01
03 апреля в 16:19
Долги это плохо....
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