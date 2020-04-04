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Фонсека: «Возвращение игроков в форму не займет слишком много времени»

04 апреля 2020, 14:51

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека в общении со Sky Sport Italia заявил, что во время перерыва в Серии А, связанного с пандемией коронавируса, регулярно разговаривает с подопечными.

Я постоянно разговариваю с игроками. Мы предоставили им индивидуальные программы тренировок. Также мы анализируем их работу и режим питания. Сложно сказать, как быстро нам удастся вернуть футболистов в форму, чтобы они могли играть после возобновления тренировок. Однако я не думаю, что это займет слишком много времени, поскольку они в действительности никогда не прекращали тренироваться благодаря возможности работать над физической формой дома.

Отметим, что ранее Фонсека высказался о ситуации в Риме по время пандемии. 

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ДАША Д
ДАША Д
04 апреля в 17:35
Если травку не курить, то Да.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 15:48
Недели две точно уйдёт это как минимум и не для всех.
Союзник противников
Союзник противников
04 апреля в 15:35
Хочет сказать,что весь "трудный и длительный тренировочный процесс"-фигня и обман??? А что в сухом остатке,передовая спортивная фармакология,базирующаяся на разрешённых формах допинга???
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 15:27
Сидя дома форму на должном уровне не возможно поддерживать.
shlomo
shlomo
04 апреля в 15:07
Что все разучатся играть...????
Юррыч
Юррыч
04 апреля в 14:52
Чушь несет.
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