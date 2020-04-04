Фонсека: «Возвращение игроков в форму не займет слишком много времени»

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04 апреля 2020, 14:51

Главный тренер «Ромы» в общении со Sky Sport Italia заявил, что во время перерыва в Серии А, связанного с пандемией коронавируса, регулярно разговаривает с подопечными.

Я постоянно разговариваю с игроками. Мы предоставили им индивидуальные программы тренировок. Также мы анализируем их работу и режим питания. Сложно сказать, как быстро нам удастся вернуть футболистов в форму, чтобы они могли играть после возобновления тренировок. Однако я не думаю, что это займет слишком много времени, поскольку они в действительности никогда не прекращали тренироваться благодаря возможности работать над физической формой дома.

Отметим, что ранее Фонсека высказался о ситуации в Риме по время пандемии.