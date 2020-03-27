20 лет Жозе Моуриньо у бровки: блестящие и ужасные моменты

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Он выигрывал чемпионаты и дважды брал ЛЧ , а прямо сейчас ведет борьбу с коронавирусом в качестве волонтера. 20 лет тренерской карьеры Жозе — как на ладони!

2000/01 — «Бенфика»

Титулы: нет.

В сентябре 2000-го начинающий тренер Моуриньо получает первый опыт самостоятельной работы, и сразу — в «Бенфике». «Орлы» уволили Юппа Хайнкеса и решили довериться бывшему ассистенту Бобби Робсона и Луи ван Гала в «Барселоне» — дерзкому Моуриньо. Жозе сходу начал переиначивать все под себя, уволил работавшего до его прихода в команде тренера с формулировкой «осел, вкалывающий 30 лет, никогда не станет лошадью». После нескольких удачных матчей Моуриньо просил долгосрочный контракт, получает отказ и уходит. Музыка играла с сентября по декабрь — два с половиной месяца.

2001/02 — «Лейрия»/«Порту»

Титулы: нет.

Следующий сезон Моуриньо начинает у руля скромной команды «Лейрия», с которой к январю поднимается на третью строчку в турнирной таблице и в разгар сезона меняет команду, «идет на понижение» — в «Порту», который на тот момент идет пятым. Жозе поднимает «драконов» в первую тройку и смело обещает выиграть Примейру на следующий сезон.

2002/03 — «Порту»

Титулы: Кубок УЕФА , чемпионат Португалии, Кубок Португалии; тренер года УЕФА .

Моуриньо выстраивает свою команду вокруг таких игроков как Рикарду Карвалью, Деку, Коштиньо, Манише, Дерлей. В воротах Витор Байа, есть и наш человек в «Порту» — Дмитрий Аленичев. Он забивает один из голов в победном финале Кубка УЕФА против «Селтика» (3:2), чемпионат Португалии «Порту» выигрывает с 11-очковым отрывом от «Бенфики», а в финале Кубка Португалии повержен еще один бывший клуб Моуриньо — «Лейрия».

2003/04 — «Порту»

Титулы: Лига чемпионов, чемпионат Португалии, Суперкубок Португалии; тренер года УЕФА .

Идеальным этому сезону помешала стать «Бенфика», выигравшая в овертайме финального матча Кубка Португалии благодаря голу Симау. Но это была ложка дегтя в бочке радости. Победа в Лиге чемпионов с «Порту» сделала Моуриньо топ-тренером. В финале снова забил Аленичев, а ярчайшим моментом триумфальной кампании стала итоговая победа над МЮ и Фергюсоном в четвертьфинале.

2004/05 — «Челси»

Титулы: чемпионат Англии, Кубок Лиги.

Успехи в Португалии привлекают внимание к Моуриньо со стороны Романа Абрамовича, который хочет побеждать вместе с «Челси». Все нормально, деньги есть. Но нужен сильный тренер. Моуриньо заменяет Раньери и сходу начинает чесать о том, какой он «Особенный». Когда его «Челси» берет титул с 95-ю очками и 15-ю пропущенными голами многие начинают в это верить. «Синие» также выиграли Кубок Лиги и вылетели из полуфинала Лиги чемпионов только благодаря голу-фантому Луиса Гарсии.

2005/06 — «Челси»

Титулы: чемпионат Англии, Суперкубок Англии.

Сезон начался с завоевания Суперкубка Англии, а потом была вторая уверенная победа в АПЛ . Во время празднования чемпионства с болельщиками Жозе швыряет в толпу свою медаль и пиджак.

2006/07 — «Челси»

Титулы: Кубок Англии, Кубок Лиги.

В «Челси» перешел Андрей Шевченко, из-за которого растет напряжение между Моуриньо и Абрамовичем: владелец рассчитывает, что бывшая звезда «Милана» будет радовать его на «Стэмфорд Бридж», а португалец предпочитает Дрогба. Моуриньо довольствуется вторым местом в АПЛ вслед за «Манчестер Юнайтед», зато завоевывает оба внутренних кубка.

2007/08 — «Челси»

Титулы: нет.

Моуриньо и Абрамович уже не могут сосуществовать в одном клубе, это все понимают, тем не менее отставка португальца через месяц после начала сезона — 20 сентября, выглядит сенсационной и абсурдной. Жозе уходит, а подхвативший «Челси» Авраам Грант через несколько месяцев выведет «синих» в первый финал Лиги чемпионов в их истории.

2008/09 — «Интер»

Титулы: чемпионат Италии, Суперкубок Италии.

Отдохнувший Жозе принимает «Интер» и на первой же пресс-конференции свободно говорит по-итальянски, хотя язык якобы изучал всего три недели. Моуриньо мгновенно нападает на своих оппонентов-менеджеров, заявляя, что в этом сезоне они могут выиграть только одну награду — «нетитул». «Интер» финиширует на первой строчки с отрывом в 10 очков от «Ювентуса».

2009/10 — «Интер»

Титулы: Лига чемпионов, чемпионат Италии, Кубок Италии; тренер года ФИФА .

Знаковая команда, знаковый сезон. Снейдер, Милито, Это`О дополняют уже имеющуюся фундаментальную конструкцию с Жулио Сезаром, Лусио, Майконом, Дзанетти, Камбьяссо, и «Интер» становится обладателем «требла». Победа над «Барселоной» Гвардиолы в полуфиналы, не позволившая каталонцам играть в финале Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу», стала частью успешного собеседования Жозе в «Реале».

2010/11 — «Реал»

Титулы: Кубок Испании.

Моуриньо преподносят публике как особенного и непобедимого тренера новых «галактикос», будущего завоевателя «Десимы», но уже в первом Класико Жозе больно получает от Гвардиолы — поражение 0:5 на «Камп Ноу». В полуфинале Лиги чемпионов, где «Реал» давно не бывал, снова сильнее «Барселона», зато получается выиграть у каталонцев в финале Кубка Короля. Таким образом, первый сезон Жозе в «Реале» удалось отчасти спасти: без единого трофея выглядело бы совсем печально.

2011/12 — «Реал»

Титулы: чемпионат Испании.

«Реал» в блестящем стиле выиграл Ла Лигу — 100 очков и 121 гол, но снова уступил в полуфинале Лиги чемпионов, на этот раз «Баварии». Преследование «Десимы» продолжилось.

2012/13 — «Реал»

Титулы: Суперкубок Испании.

Однако третий сезон Моуриньо на «Сантьяго Бернабеу» становится последним. Завоеванный в августе Суперкубок Испании — последний трофей Жозе с «Реалом». У португальца испортились отношения с командой и лидерами раздевалки, он становится все более несдержан в отношении «Барселоны», даже исподтишка тыкает в глаз тренера каталонцев Виланову. Концовка сезона сулит одни разочарования: покер Левандовского в очередном полуфинале Лиги чемпионов и вылет от «Боруссии», а вдогонку поражение в финале Кубка Короля от «Атлетико».

2013/14 — «Челси»

Титулы: нет.

Долгожданному возвращению Жозе в АПЛ больше всего рады журналисты, которым португалец дарит заголовок за заголовком: «Вест Хэм» играет в футбол XIX века». «Арсен Венгер — специалист по неудачам». «Челси» — маленькая лошадка в большой гонке за титулом». В итоге, «синие» финишируют третьими вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», которому Жозе и его команда поставили подножку, когда путь к трофею, казалось, открылся перед мерсисайдцами.

2014/15 — «Челси»

Титулы: чемпионат Англии, Кубок Лиги.

Для штурма АПЛ Жозе Моуриньо понадобились Диего Коста и Сеск Фабрегас, в итоге. «синие» уверенно проходят всю турнирную дистанцию и на финише опережают «Ман Сити» на 8 очков. Очередная реплика Кубка Лиги — еще одно пополнение трофейной коллекции Моуриньо, а вот в Кубке Англии «Челси» потерпел шокирующее поражение от «Брэдфорд Сити» из третьей лиги: 2:4 на «Стэмфорд Бридж». Это было неприятно.

2015/16 — «Челси»

Титулы: нет.

Но по-настоящему больно Моуриньо и фанатам «Челси» было в следующем сезоне, который начался с конфликта Жозе с врачом команды Евой Карнейро, которая якобы оставила «синих» в меньшинстве, желая помочь получившему повреждение Эдену Азару. А дальше была катастрофа, несколько недель команда отторгала Моуриньо, а он безуспешно пытался брыкаться. Жозе был уволен в декабре, когда от зоны вылета «Челси» отделяло всего лишь одно очко.

2016/17 — «Манчестер Юнайтед»

Титулы: Лига Европы, Суперкубок Англии, Кубок Лиги.

Моуриньо заменил Луи ван Гала на посту главного тренера МЮ и сразу же провернул рекордную для мирового футбола сделку, купив у «Ювентуса» Поля Погба за 105 миллионов евро. Плохую форму на протяжении сезона команде Моуриньо удалось замаскировать победами в кубковых турнирах. Только благодаря успеху в Лиге Европы МЮ сыграл в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, ведь в АПЛ удалось занять только шестое место.

2017/18 — «Манчестер Юнайтед»

Титулы: нет.

МЮ хорошо стартует, но не может угнаться за «Манчестер Сити», который пошел на 100-очковый рекорд. «Дьяволы» набирают 81 балл и довольствуются вторым местом. В любом случае, это лучший результат после выхода на пенсию сэра Алекса Фергюсона. Вот только из Лиги чемпионов манкунианцев выкидывает не самая грозная «Севилья», а в финале Кубка Англии сильнее оказывается «Челси» и Конте.

2018/19 — «Манчестер Юнайтед»

Титулы: нет.

Спад МЮ в третьем сезоне читался — так было и в «Челси» оба раза, и в «Реале». На третий год Моуриньо так всем надоедает, что команда начинает мучиться, а не играть. Не миновала чаша сия и «Манчестер Юнайтед». Сумеречный Моуриньо мог только вопить на пресс-конференциях и требовать к себе уважения, как тогда, когда он загибал три пальца перед камерой, напоминая о количестве побед в Премьер-Лиге.

2019/20 — «Тоттенхэм»

Титулы: нет.

Спустя несколько месяцев после финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю», Моуриньо сменил на тренерском мостике Почеттино. Жозе заявил, что многое переосмыслил и вообще изменился за почти год без работы, теперь португалец ведет себя забавно, а не напыщенно. О результатах говорить не приходится, учитывая уйму кадровых проблем. Может быть, вынужденная пауза даже поможет «шпорам», ведь из лазарета вернутся Кейн, Сон и Сиссоко. Жозе времени даром не теряет: работает волонтером и помогает пожилым людям в Лондоне.