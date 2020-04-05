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Рангник может получить от «Милана» 75 млн евро на трансферы

вчера, 11:34

Руководство «Милана» все еще заинтересовано в приглашении немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост главного тренера команды. Сейчас клуб обсуждает с ним вопрос бюджета на следующий сезон, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что Рангник получит право выбирать игроков для «Милана». Руководство клуба готово предоставить ему 75 миллионов евро для работы на трансферном рынке. Эта сумма не включает в себя возможные поступления от продаж футболистов.

Отметим, ранее стало известно, что одним из новичков «Милана» может стать хавбек «Барселоны» Иван Ракитич.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:47
Никак не определятся с тренером а как же Лучано?
ОПС
ОПС
вчера в 11:39
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