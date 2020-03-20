«Манчестер Юнайтед» может пригласить Эрика Кантона на должность в клубе

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сегодня, 15:17

Руководство «Манчестер Юнайтед» обсуждает идею пригласить на должность в структуре клуба бывшего нападающего команды .

53-летняя легенда английского футбола может получить должность посла или представителя клуба. Сообщается, что на такой шаг руководство МЮ идет, чтобы смягчить отношения с болельщиками.

Кантона играл за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год. Четыре раза становился чемпионом Англии, завоевал два Кубка страны. В 179 матчах он забил 81 гол и сделал 61 результативную передачу.